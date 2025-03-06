Связаться с намиПодключиться

Посмотреть детализацию использования сервисов в Yandex DataLens

Статья создана
Улучшена
Обновлена 6 марта 2025 г.

Важно

Функциональность доступна только в регионе Россия.

Вы можете посмотреть сведения по использованию сервисов Yandex Cloud, собрав дашборд в Yandex DataLens.

Создайте подключение

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите аккаунт, для которого хотите получить детализацию.
  3. На панели слева выберите Детализация нажмите Подробная детализация в DataLens.
  4. Нажмите Создать подключение.
  5. В открывшемся окне укажите название подключения и нажмите Создать.
  6. В списке выберите Yandex Cloud Billing Dashboard.
  7. Перейдите на вкладку Resources.
  8. В поле Usage date выберите нужный период времени. Дата определяется как диапазон с 0:00 до 23:59 по московскому времени (UTC +3).
  9. Справа от чарта Resource total cost нажмите и выберите Редактировать.
  10. В открывшемся редакторе:
    1. В блоке Столбцы удалите столбцы с названиями Cost и Credit.
    2. В блоке Фильтры выберите фильтр Resouce ID и настройте его:
      1. В поле Операция укажите Принадлежит множеству.
      2. В поле Доступны выберите ID интересующих вас ресурсов.
      3. Нажмите Применить фильтр.

В результате отобразится стоимость использования ресурсов за заданный период времени.

Откройте дашборд

Перейдите на вкладку Все объекты и откройте дашборд Yandex Cloud Billing Dashboard. Если необходимо, вы можете изменить настройки дашборда. Подробнее о работе с дашбордами.

Дашборд регулярно обновляется новыми данными. Информация за любой день может быть изменена в течение месяца.

Предыдущая
Получать детализацию расходов по каталогам
Следующая
Поиск в детализации с помощью Yandex Query