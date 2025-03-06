Посмотреть детализацию использования сервисов в Yandex DataLens
Статья создана
Улучшена
Обновлена 6 марта 2025 г.
Важно
Функциональность доступна только в регионе Россия.
Вы можете посмотреть сведения по использованию сервисов Yandex Cloud, собрав дашборд в Yandex DataLens.
Создайте подключение
Интерфейс Yandex Cloud Billing
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите аккаунт, для которого хотите получить детализацию.
- На панели слева выберите Детализация нажмите Подробная детализация в DataLens.
- Нажмите Создать подключение.
- В открывшемся окне укажите название подключения и нажмите Создать.
- В списке выберите Yandex Cloud Billing Dashboard.
- Перейдите на вкладку Resources.
- В поле Usage date выберите нужный период времени. Дата определяется как диапазон с 0:00 до 23:59 по московскому времени (UTC +3).
- Справа от чарта Resource total cost нажмите и выберите Редактировать.
- В открывшемся редакторе:
- В блоке Столбцы удалите столбцы с названиями Cost и Credit.
- В блоке Фильтры выберите фильтр Resouce ID и настройте его:
- В поле Операция укажите Принадлежит множеству.
- В поле Доступны выберите ID интересующих вас ресурсов.
- Нажмите Применить фильтр.
В результате отобразится стоимость использования ресурсов за заданный период времени.
Откройте дашборд
Перейдите на вкладку Все объекты и откройте дашборд Yandex Cloud Billing Dashboard. Если необходимо, вы можете изменить настройки дашборда. Подробнее о работе с дашбордами.
Дашборд регулярно обновляется новыми данными. Информация за любой день может быть изменена в течение месяца.