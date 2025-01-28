Связаться с намиПодключиться

Поиск данных в детализации с помощью запросов Yandex Query

Статья создана
Обновлена 28 января 2025 г.

Важно

Функциональность доступна только в регионе Россия.

Сервисы Yandex Cloud Billing и Query интегрированы между собой. Вы можете использовать заранее подготовленные запросы для решения типовых задач анализа детализации оплаты ресурсов, а также создавать собственные запросы на языке YQL.

В Query заранее подготовлены запросы для получения следующей информации:

  • потребление по месяцам;
  • потребление текущего месяца с разбивкой по сервисам и продуктам;
  • потребление текущего месяца с разбивкой по облакам и каталогам;
  • 10 наиболее дорогих ресурсов;
  • оплата фиксированного потребления;
  • утилизация фиксированного потребления;
  • детализация по кластерам Managed Service for Kubernetes.

Перед началом работы

Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:

  1. Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
  2. На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе ACTIVE или TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.

Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.

Подробнее об облаках и каталогах.

Настройте интеграцию сервисов Yandex Cloud Billing и Query

Для настройки интеграции выполните следующие действия:

  1. Перейдите к списку выгрузок детализации расходов в консоли Yandex Cloud.
  2. Выберите необходимую детализацию и нажмите кнопку Обработать в YQ.
  3. При первом переходе из сервиса Yandex Cloud Billing в Yandex Query необходимо выполнить настройку интеграции:
    1. В интерфейсе Query в диалоге создания соединения выберите сервисный аккаунт, от имени которого будет выполняться чтение данных из Object Storage, и нажмите кнопку Создать.
    2. В интерфейсе Query в диалоге создания привязки к данным проверить предустановленные параметры, нажав кнопку Предпросмотр, после чего завершить интеграцию, нажав кнопку Создать.
    3. После завершения настроек интеграции, вы будете автоматически перемещены в раздел Биллинг.

Выполните запрос к данным

Для выполнения запросов к аналитическим данным сервиса Yandex Cloud Billing, хранящимся в Object Storage, выполните следующие действия:

  1. В разделе Биллинг в интерфейсе Query выберите в списке привязок к данным нужную.
  2. Выберите нужный запрос к данным из Object Storage из списка и нажмите кнопку Выполнить.

Результаты обработки данных можно:

  • скачать через интерфейс пользователя Yandex Query с помощью кнопки Экспорт;
  • сохранить в бакет Object Storage;

См. также

