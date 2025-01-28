Поиск данных в детализации с помощью запросов Yandex Query
Важно
Функциональность доступна только в регионе Россия.
Сервисы Yandex Cloud Billing и Query интегрированы между собой. Вы можете использовать заранее подготовленные запросы для решения типовых задач анализа детализации оплаты ресурсов, а также создавать собственные запросы на языке YQL.
В Query заранее подготовлены запросы для получения следующей информации:
- потребление по месяцам;
- потребление текущего месяца с разбивкой по сервисам и продуктам;
- потребление текущего месяца с разбивкой по облакам и каталогам;
- 10 наиболее дорогих ресурсов;
- оплата фиксированного потребления;
- утилизация фиксированного потребления;
- детализация по кластерам Managed Service for Kubernetes.
Перед началом работы
Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:
- Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
- На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе
ACTIVEили
TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.
Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.
Подробнее об облаках и каталогах.
Настройте интеграцию сервисов Yandex Cloud Billing и Query
Для настройки интеграции выполните следующие действия:
- Перейдите к списку выгрузок детализации расходов в консоли Yandex Cloud.
- Выберите необходимую детализацию и нажмите кнопку Обработать в YQ.
- При первом переходе из сервиса Yandex Cloud Billing в Yandex Query необходимо выполнить настройку интеграции:
- В интерфейсе Query в диалоге создания соединения выберите сервисный аккаунт, от имени которого будет выполняться чтение данных из Object Storage, и нажмите кнопку Создать.
- В интерфейсе Query в диалоге создания привязки к данным проверить предустановленные параметры, нажав кнопку Предпросмотр, после чего завершить интеграцию, нажав кнопку Создать.
- После завершения настроек интеграции, вы будете автоматически перемещены в раздел Биллинг.
Выполните запрос к данным
Для выполнения запросов к аналитическим данным сервиса Yandex Cloud Billing, хранящимся в Object Storage, выполните следующие действия:
- В разделе Биллинг в интерфейсе Query выберите в списке привязок к данным нужную.
- Выберите нужный запрос к данным из Object Storage из списка и нажмите кнопку Выполнить.
Результаты обработки данных можно:
- скачать через интерфейс пользователя Yandex Query с помощью кнопки Экспорт;
- сохранить в бакет Object Storage;
- получить и обработать через Query HTTP API.