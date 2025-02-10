Подключиться к электронному документообороту
Важно
Функциональность доступна только в регионе Россия.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются резидентами РФ, могут воспользоваться услугой Электронного документооборота (ЭДО) в Yandex Cloud.
С помощью ЭДО можно получать закрывающие отчетные документы.
Важно
При подключении к ЭДО, отправка электронных версий закрывающих документов на e-mail адрес и оригиналов закрывающих документов на почтовый адрес прекращается.
Но скачивание закрывающих документов будет доступно в сервисе Yandex Cloud Billing. См. инструкцию.
Подключитесь к ЭДО
Чтобы начать сотрудничество по ЭДО с Yandex Cloud:
-
Подключитесь к оператору ЭДО — Диадок (СКБ Контур) или СБИС (Тензор). Инструкцию по подключению можно найти на сайте оператора. Yandex Cloud не работает с другими операторами и не поддерживает роуминг.
-
Подпишите соглашение от Yandex Cloud. Перейдите в ваш личный кабинет Диадок (СКБ Контур) или СБИС (Тензор) и подпишите соглашение от ООО «Яндекс.Облако».
Yandex Cloud автоматически направляет соглашения в одностороннем порядке двум операторам ЭДО, если:
- регистрируется новый плательщик;
- выставляется счет;
- заключается договор.
После подписания соглашения вы начнете получать документы от Yandex Cloud. Это документы, сформированные не ранее даты доставки подписанного соглашения во внутренний ИТ-сервис ЭДО. Они будут автоматически отправляться через ЭДО в сроки, которые указаны в договоре на оказание услуг.
Оригиналы документов, сформированных до подписания соглашения, отправляются только Почтой России на физический адрес.
Информацию о подписантах соглашения с принимающей стороны можно найти в личном кабинете оператора. Если информацию найти не удается, обратитесь в техническую поддержку оператора.
Yandex Cloud не обрабатывает вопросы из личного кабинета оператора. Если у вас есть вопрос, обратитесь в техническую поддержку.