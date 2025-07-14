Электронный документооборот
Примечание
Электронный документооборот реализован только для резидентов Российской Федерации. Обработка входящих документов от контрагентов Яндекса не поддерживается.
Важно
Функциональность доступна только в регионе Россия.
Электронный документооборот (ЭДО) используется для цифрового обмена документами, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронные документы равнозначны их бумажным версиям и принимаются налоговыми органами и судами через интернет. Услугой ЭДО могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые являются резидентами РФ.
Yandex Cloud отправляет через ЭДО односторонние акты. После того как вы подписали «извещение о получении документа» в ЭДО, документооборот считается завершенным.
Операторы ЭДО
Обмен документами происходит через операторов ЭДО. Они подтверждают факт выставления или получения документов. Yandex Cloud работает со следующими операторами:
Важно
В связи с особенностями документооборота Yandex Cloud не поддерживает роуминг. Если вы меняете оператора, сотрудничество по ЭДО автоматически прекращается, и документооборот возвращается в обычный режим.
Какие документы можно получать по ЭДО
По ЭДО вы можете получать закрывающие документы:
- Акт в формате PDF (НЭД) и XML (ФЭД) с функцией ДОП (ФЭД) в формате 5.03. Данные изменения были внесены приказом Федеральной налоговой службы № 1032 от 15.11.2024 года, который уточняет формат, утвержденный приказом ФНС № 970 от 19.12.2023 года.
- В Контур.Диадок (СКБ Контур): Счет-фактура (область полномочий подписанта 6, статус 1) в формате УПД с функцией СЧФ (ФЭД) в формате 5.03 по приказу ФНС № 1032 от 15.11.2024 года, который обновляет формат, установленный ранее приказом ФНС № 970 от 19.12.2023 года в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме».
- В СБИС (Тензор): Счет-фактура (область полномочий подписанта 6, статус 1) в формате СЧФ, формируется как файл обмена счета-фактуры с дополнительной информацией (информации продавца), состоящий из сведений, предусмотренных для счетов-фактур статьей 169 НК РФ и Постановлением N 1137, подписанный лицом, уполномоченным на подписание счетов-фактур.
Общую информацию о выставлении документов на оплату услуг Yandex Cloud см. в разделе Отчетные документы для организаций и ИП.