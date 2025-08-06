Счет-фактура
Счет-фактура — налоговый документ, который оформляется Яндексом для резидентов РК в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
Формирование счета-фактуры
Акт об оказанных услугах и счет-фактура формируются по окончании отчетного периода на сумму, фактически израсходованную с баланса лицевого счета.
Примечание
Если в течение отчетного периода вы использовали только грант и не использовали средства с лицевого счета или порог оплаты, акт и счет-фактура не формируются.
Баланс ЛС на начало отчетного периода — 0 тенге.
Сумма гранта — 1 000 тенге.
Порог оплаты не подключен.
На конец отчетного периода количество потребленных ресурсов составило 800 тенге.
Средства с ЛС не были использованы. Сумма гранта на конец отчетного периода составляет 200 тенге.
Акт и счет-фактура не будут сформированы в начале следующего отчетного периода, так как фактически израходованная сумма с ЛС составляет 0 тенге.
Баланс ЛС на начало отчетного периода — 0 тенге.
Сумма гранта — 200 тенге.
Порог оплаты — 1 000 тенге.
На конец отчетного периода количество потребленных ресурсов составило 1 000 тенге.
Сумма гранта на конец отчетного периода составляет 0 тенге. Баланс ЛС отрицательный и составляет 800 тенге.
В начале следующего отчетного месяца с привязанной банковской карты будет списано 800 тенге, а также будут сформированы акт и счет-фактура на эту сумму.
Баланс ЛС на начало отчетного периода — 0 тенге.
В течение отчетного периода на баланс поступило 1 200 тенге.
Сумма гранта — 200 тенге.
На конец отчетного периода количество потребленных ресурсов составило 1 000 тенге.
Сумма гранта на конец отчетного периода составляет 0 тенге. Баланс ЛС положительный и составляет 400 тенге.
В начале следующего отчетного месяца будут сформированы акт и счет-фактура на фактически израсходованную сумму (1 000 тенге).
Учет налогов и сборов
В платежном аккаунте резидентов Республики Казахстан статистика по использованным сервисам представлена как с учетом НДС, так и без него.
Сумма НДС добавляется к стоимости сервисов в соответствии с нормами налогового законодательства. В платежных документах и документах, подтверждающих оказание услуг, сумма НДС будет указана отдельной строкой.
Нерезидентам Республики Казахстан счет-фактура не предоставляется.
Общую информацию о выставлении документов на оплату услуг Yandex Cloud см. в разделе Отчетные документы для организаций и ИП.