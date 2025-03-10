Связаться с намиПодключиться

Расшифровать счет

Статья создана
Обновлена 10 марта 2025 г.

В начале следующего отчетного периода организациям и ИП выставляется счет на оплату потребленных ресурсов в прошедшем периоде. Счет высылается на электронную почту, указанную в платежном аккаунте. Для пополнения и выгрузки счета см. Пополнить лицевой счет.

Счет формируется автоматически и содержит агрегированные данные по всем сервисам. Подробная информация по оказанным услугам доступна на странице Детализация.

Каждый счет содержит набор реквизитов. Описание представлено в таблице ниже.

Название Описание
Номер счета Уникальный идентификатор счета
Дата счета Дата формирования счета в бухгалтерской системе Яндекса
Заказчик Владелец платежного аккаунта
Телефон Телефон владельца платежного аккаунта
Наименование товара, работы, услуги Информация об оказанных услугах
Итого Итоговая сумма по всем строчкам счета без учета НДС, в тенге
Итого НДС % Сумма начисленных налогов по всем строчкам счета, в тенге
Всего к оплате Итоговая сумма по всем строчкам счета с учетом НДС, в тенге
К оплате Итоговая сумма по всем строчкам счета с учетом НДС, в тенге
Название Описание
Invoice No Уникальный идентификатор счета
Personal Account No Номер вашего лицевого счета
Customer agreement No Номер договора и дата его подписания
Invoice Date Дата формирования счета в бухгалтерской системе Яндекса
Payment Terms Условия оплаты счета
Due Date Срок, в течение которого нужно оплатить счет
Description Информация об оказанных услугах
Amount Итоговая сумма по оказанной услуге, в долларах, без учета налогов и сборов
Total Итоговая сумма по всем строчкам счета, в долларах, без учета налогов и сборов
Предыдущая
Все инструкции
Следующая
Скачать отчетные документы