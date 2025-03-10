Расшифровать счет
Статья создана
Обновлена 10 марта 2025 г.
В начале следующего отчетного периода организациям и ИП выставляется счет на оплату потребленных ресурсов в прошедшем периоде. Счет высылается на электронную почту, указанную в платежном аккаунте. Для пополнения и выгрузки счета см. Пополнить лицевой счет.
Счет формируется автоматически и содержит агрегированные данные по всем сервисам. Подробная информация по оказанным услугам доступна на странице Детализация.
Каждый счет содержит набор реквизитов. Описание представлено в таблице ниже.
Резиденты Республики Казахстан
Нерезиденты Республики Казахстан
|Название
|Описание
|Номер счета
|Уникальный идентификатор счета
|Дата счета
|Дата формирования счета в бухгалтерской системе Яндекса
|Заказчик
|Владелец платежного аккаунта
|Телефон
|Телефон владельца платежного аккаунта
|Наименование товара, работы, услуги
|Информация об оказанных услугах
|Итого
|Итоговая сумма по всем строчкам счета без учета НДС, в тенге
|Итого НДС %
|Сумма начисленных налогов по всем строчкам счета, в тенге
|Всего к оплате
|Итоговая сумма по всем строчкам счета с учетом НДС, в тенге
|К оплате
|Итоговая сумма по всем строчкам счета с учетом НДС, в тенге
|Название
|Описание
|Invoice No
|Уникальный идентификатор счета
|Personal Account No
|Номер вашего лицевого счета
|Customer agreement No
|Номер договора и дата его подписания
|Invoice Date
|Дата формирования счета в бухгалтерской системе Яндекса
|Payment Terms
|Условия оплаты счета
|Due Date
|Срок, в течение которого нужно оплатить счет
|Description
|Информация об оказанных услугах
|Amount
|Итоговая сумма по оказанной услуге, в долларах, без учета налогов и сборов
|Total
|Итоговая сумма по всем строчкам счета, в долларах, без учета налогов и сборов