Скачать персональные данные, связанные с платежным аккаунтом
Чтобы скачать персональные данные, связанные с платежным аккаунтом Яндекса:
Войдите в ваш аккаунт на Яндексе.
Перейдите в раздел Управление данными и нажмите Данные на сервисах.
В блоке Сервисы выберите сервис, данные которого хотите получить:
- Баланс — персональные данные, связанные с вашим платежным аккаунтом.
- Облако — данные об облаках и каталогах, владельцем которых вы являетесь.
Нажмите Заказать архив. В открывшемся окне нажмите кнопку Заказать архив.
Примечание
Обычно формирование архива происходит в пределах суток, но может занимать до 30 дней. Когда его можно будет скачать, вы получите письмо на почту, указанную в вашем аккаунте на Яндексе. Данные будут доступны в течение месяца.
Когда архив будет готов, перейдите на страницу Управление данными и нажмите Готовые архивы. В открывшемся окне выберите сервис, данные которого хотите получить и нажмите:
- Скачать архив — чтобы скачать архив.
- Показать пароль — чтобы увидеть пароль к архиву.
- Заказать новый — чтобы заказать новый архив. Старый архив станет недоступен.
Распаковать архив на компьютере с ОС Windows или Linux можно с помощью предустановленного архиватора. Для macOS необходимо установить архиватор, поддерживающий формат 7-zip, например The Unarchiver.