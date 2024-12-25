Связаться с намиПодключиться

Скачать персональные данные, связанные с платежным аккаунтом

Обновлена 25 декабря 2024 г.

Чтобы скачать персональные данные, связанные с платежным аккаунтом Яндекса:

  1. Войдите в ваш аккаунт на Яндексе.

  2. Перейдите в раздел Управление данными и нажмите Данные на сервисах.

  3. В блоке Сервисы выберите сервис, данные которого хотите получить:

    • Баланс — персональные данные, связанные с вашим платежным аккаунтом.
    • Облако — данные об облаках и каталогах, владельцем которых вы являетесь.

  4. Нажмите Заказать архив. В открывшемся окне нажмите кнопку Заказать архив.

    Примечание

    Обычно формирование архива происходит в пределах суток, но может занимать до 30 дней. Когда его можно будет скачать, вы получите письмо на почту, указанную в вашем аккаунте на Яндексе. Данные будут доступны в течение месяца.

  5. Когда архив будет готов, перейдите на страницу Управление данными и нажмите Готовые архивы. В открывшемся окне выберите сервис, данные которого хотите получить и нажмите:

    • Скачать архив — чтобы скачать архив.
    • Показать пароль — чтобы увидеть пароль к архиву.
    • Заказать новый — чтобы заказать новый архив. Старый архив станет недоступен.

Распаковать архив на компьютере с ОС Windows или Linux можно с помощью предустановленного архиватора. Для macOS необходимо установить архиватор, поддерживающий формат 7-zip, например The Unarchiver.

