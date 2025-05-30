Инструменты управления облачными ресурсами: Web UI, Cloud Shell, API, CLI и IaC

Консоль объединяет все доступные облачные ресурсы под зонтиком каталога ресурсов — в одном облаке их может быть создано несколько. В консоли можно найти дашборд каталога — доступные облачные ресурсы. Здесь отображается вся ключевая информация: облака пользователя, баланс аккаунта, уведомления и многое другое.

Также есть мониторинг, который даёт возможность отслеживать состояние ресурсов по графикам и чартам. Для своевременного реагирования можно настроить алерты и получать уведомления любым удобным способом — с помощью электронной почты, SMS или пуш‑уведомлений в мобильном приложении Yandex Cloud.

Для отслеживания остатка средств можно использовать дашборды детализации трат. Они показывают, за что и когда происходили платежи — расходы по облакам и каталогам, сервисам или меткам.

Cloud Shell

Cloud Shell — облачная среда командной строки, доступная через браузер. Она позволяет получить доступ к полноценной командной строке без необходимости устанавливать или настраивать локальное окружение. Подключение возможно из любой точки мира, где есть интернет. Авторизация происходит автоматически для каждого сеанса — дополнительные пароли вводить не нужно.

Как запустить

Cloud Shell открывает терминал прямо в консоли Yandex Cloud. В нём уже установлены YC CLI и набор инструментов из Yandex Cloud Toolbox для работы с облаком. Подключение происходит через браузер с автоматической аутентификацией. Ничего дополнительно устанавливать не нужно — терминал сразу готов к работе.