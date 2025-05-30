Инструменты управления облачными ресурсами: Web UI, Cloud Shell, API, CLI и IaC
От графического интерфейса до командной строки — у каждого способа работы с облачной платформой и ресурсами Yandex Cloud есть свои преимущества. Выбор зависит от задач, опыта команды и требований проекта.
30 мая 2025 г.
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Краткий пересказ YandexGPT
Yandex Cloud Console предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс для управления жизненным циклом облачных сервисов, визуализации данных и мониторинга работы облачных сервисов.
Cloud Shell — это облачная среда командной строки, доступная через браузер, которая позволяет получить доступ к полноценной командной строке без необходимости устанавливать или настраивать локальное окружение.
API в Yandex Cloud позволяет создавать автоматизацию, плагины и приложения для управления ресурсами через программный интерфейс.
CLI — интерфейс командной строки для управления сервисами в Yandex Cloud, удобный для автоматизации рутинных действий и интеграции с существующими системами разработки.
Подход Infrastructure as Code позволяет описывать ресурсы через код, автоматизировать их развёртывание и обновление, обеспечивая контроль версий, воспроизводимость конфигураций и быстрое масштабирование ресурсов.
Инструменты IaC, интегрированные с Yandex Cloud, включают Terraform, Crossplane и Pulumi, которые предоставляют различные возможности для управления инфраструктурой как кодом.
Terraform — основной инструмент для управления инфраструктурой Yandex Cloud через код, позволяющий безопасно создавать, изменять и отслеживать состояние ресурсов.
Crossplane — расширение для Kubernetes® с открытым исходным кодом, позволяющее объединить ресурсы разных облачных платформ в единую инфраструктуру и управлять ими через высокоуровневые API.
Pulumi — инструмент для управления облачной инфраструктурой в виде кода, позволяющий описывать инфраструктуру на привычных языках программирования.
Мы предлагаем набор инструментов, которые помогают управлять доступами, автоматизировать процессы и держать расходы под контролем. В статье расскажем, чем они отличаются, когда полезны и с какими ресурсами работают.
Облачная консоль управления (Web UI)
Консоль, или веб‑интерфейс облака, — это основной инструмент для управления ресурсами пользователя в облачной платформе.
простой и интуитивно понятный интерфейс взаимодействия с пользователем;
управление жизненным циклом облачных сервисов: создание, изменение, удаление;
расширенные возможности по визуализации данных об облачных ресурсах и операциях с ними;
расширенные возможности мониторинга работы облачных сервисов.
Консоль объединяет все доступные облачные ресурсы под зонтиком каталога ресурсов — в одном облаке их может быть создано несколько. В консоли можно найти дашборд каталога — доступные облачные ресурсы. Здесь отображается вся ключевая информация: облака пользователя, баланс аккаунта, уведомления и многое другое.
Также есть мониторинг, который даёт возможность отслеживать состояние ресурсов по графикам и чартам. Для своевременного реагирования можно настроить алерты и получать уведомления любым удобным способом — с помощью электронной почты, SMS или пуш‑уведомлений в мобильном приложении Yandex Cloud.
Для отслеживания остатка средств можно использовать дашборды детализации трат. Они показывают, за что и когда происходили платежи — расходы по облакам и каталогам, сервисам или меткам.
Cloud Shell
Cloud Shell — облачная среда командной строки, доступная через браузер. Она позволяет получить доступ к полноценной командной строке без необходимости устанавливать или настраивать локальное окружение. Подключение возможно из любой точки мира, где есть интернет. Авторизация происходит автоматически для каждого сеанса — дополнительные пароли вводить не нужно.
Как запустить
Cloud Shell открывает терминал прямо в консоли Yandex Cloud. В нём уже установлены YC CLI и набор инструментов из Yandex Cloud Toolbox для работы с облаком. Подключение происходит через браузер с автоматической аутентификацией. Ничего дополнительно устанавливать не нужно — терминал сразу готов к работе.
В Yandex Cloud Shell уже есть всё для работы с контейнерами, базами данных и облачной инфраструктурой. Среда содержит популярные утилиты и SDK: Yandex Cloud CLI, Terraform, Packer, Pulumi, Helm, kubectl, gRPCurl, jq, yq, Git и tmux. Также доступны основные языки программирования — Node.js, Python и Go.
Для каждого пользователя при запуске Cloud Shell выделяется отдельная виртуальная машина:
2 vCPU (с 50% гарантией),
4 ГБ оперативной памяти,
5 ГБ дискового пространства.
Технические детали реализации
Основные компоненты Cloud Shell:
Control Plane управляет сессией и координирует все процессы;
Compute и Pool VM отвечают за запуск и исполнение команд;
Data Plane передаёт вывод в реальном времени;
BFF (Backend-for-Frontend) объединяет REST и WebSocket, скрывая внутреннюю gRPC‑логику от фронтенда.
Пользователь через BFF (REST для команд и WebSocket для вывода) взаимодействует с Control Plane: тот выделяет виртуальную машину из заранее подготовленного пула, запускает Workflow для настройки окружения и проксирует команды по gRPC в Compute. Compute исполняет команды в контейнере на VM, а Data Plane передаёт их результаты обратно через BFF в реальном времени, обеспечивая мгновенный доступ к терминалу без локальной установки
Пользователь подключается к Cloud Shell через браузер. Все команды и вывод терминала проходят через BFF, который объединяет два канала — REST для управления сессией и WebSocket для передачи потоковых данных.
Далее запросы поступают в Control Plane: этот компонент отвечает за выбор виртуальной машины из пула и подготовку окружения. Внутренняя маршрутизация событий позволяет Control Plane управлять жизненным циклом сессии и информировать остальные сервисы о состоянии виртуальной машины
Виртуальные машины запускаются под управлением Compute, который принимает команды и возвращает результаты выполнения.
Data Plane отвечает за передачу потоковых данных от Compute обратно через BFF к пользователю, поддерживая отклик терминала в реальном времени.
Такая архитектура обеспечивает быстрый старт среды, защищённую изоляцию сессий и «живой» доступ к облачному терминалу из любого места без локальной настройки.
API: программный интерфейс для управления облаком
Наши сервисы позволяют создавать автоматизацию, плагины и приложения для управления ресурсами через API.
API (интерфейс прикладного программирования) — это программный посредник между разными приложениями. С помощью него разработчики могут отправлять запросы, использовать протоколы и встроенные инструменты для быстрой передачи данных между сервисами.
API в Yandex Cloud построены на gRPC. Для описания методов и структур данных используется Protocol Buffers — формат сериализации данных для работы с gRPC.
Сервисы предоставляют и JSON REST‑интерфейс, к которому можно обращаться напрямую. REST‑запросы проходят через gRPC‑JSON transcoder — этот механизм преобразует входящие HTTP‑запросы в gRPC‑вызовы и обратно. Клиент получает HTTP‑ответ после обработки.
Для большинства сервисов в API используется ресурсно‑ориентированный подход:
применять структурированную систему команд для каждого сервиса,
выполнять команды синхронно или асинхронно,
обращаться к облаку напрямую через Public API.
Инструмент для автоматизированного тестирования инфраструктуры, написанной через код. Проверяет корректность развёртывания и настройки облачных ресурсов, активно используется с Terraform.
Фреймворк для тестирования и валидации инфраструктуры и её соответствия политикам безопасности. Помогает автоматизировать проверки конфигураций серверов и облачных окружений, используя декларативные тесты.
Инструмент для управления облачной инфраструктурой с помощью кода. Позволяет автоматизировать создание и настройку ресурсов в облаке.
CLI удобен для автоматизации рутинных действий и интеграции с существующими системами разработки.
Подход Infrastructure as Code (IaC): зачем нужен и как работает
Управление инфраструктурой вручную усложняется по мере роста числа ресурсов и сложности архитектур создаваемых приложений. Увеличивается вероятность ошибок, замедляется внесение изменений. Подход Infrastructure as Code позволяет описывать ресурсы через код, автоматизировать их развёртывание и обновление.
Преимущества IaC:
контроль версий и простое ревью изменений через систему контроля версий;
воспроизводимость конфигураций и автоматический контроль расхождений изменений;
быстрое масштабирование ресурсов без ручных операций;
автоматическое тестирование инфраструктуры перед развёртыванием при использовании инструментов вроде Terratest или InSpec;
ускорит развёртывание инфраструктуры в новых регионах.
Несмотря на все плюсы, подход Infrastructure as Code не лишён недостатков, которые важно учитывать при его внедрение в рабочий процесс:
IaC требует времени на обучение и настройку, увеличивает издержки на старте, а ошибки в коде могут привести к потере ресурсов.
State‑файл в Terraform содержит критичные данные и нуждается в защите.
Не все инструменты универсальны: Terraform плохо подходит для тонкой настройки, Ansible сложен при больших зависимостях, CloudFormation ограничен только AWS.
Большинство инструментов IaC используют декларативный подход. Инженер задаёт желаемое состояние системы (например, «три сервера, балансировщик и база данных»), а инструмент автоматически рассчитывает, как этого достичь.
Инструменты IaC, интегрированные с Yandex Cloud
Для работы с нашей платформой доступны:
Инструменты автоматического создания ресурсов:
Terraform — основной инструмент для управления инфраструктурой Yandex Cloud через код.
Crossplane — расширение Kubernetes® для управления облачными ресурсами.
Pulumi — инструмент IaC с поддержкой популярных языков программирования.
Управление секретами:
Yandex Lockbox — сервис для безопасного хранения конфиденциальных данных.
Сравнение инструментов управления
Характеристики
Web UI
Cloud Shell
Yandex Cloud API
Yandex Cloud CLI
Terraform
Crossplane
Pulumi
Назначение
Веб-интерфейс
Веб-оболочка
REST/gRPC API для программного управления
Утилита командной строки
IaC-инструмент
IаС-инструмент
IaC-инструмент
Технические требования
Веб-браузер
Веб-браузер
Любая платформа с HTTP/gRPC-клиентом
Windows / Linux / MacOS
Порог вхождения
Низкий
Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Модель взаимодействия
Императивная
Декларативная
Покрытие функциональности
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Расскажем подробнее о некоторых популярных инструментах, используемых для реализации IaC.
Terraform
Terraform — инструмент для управления инфраструктурой как кодом. С его помощью можно безопасно создавать, изменять и отслеживать состояние ресурсов — от виртуальных машин и сетей до DNS‑записей и управляемых сервисов.
Terraform описывает инфраструктуру с помощью кода — на языке HCL (HashiCorp Configuration Language) или в формате JSON. Это позволяет хранить конфигурации в системе контроля версий и разворачивать среду в один клик.
Мы подготовили набор Terraform‑модулей, чтобы упростить описание инфраструктуры и сократить повторяющийся код. Они помогают перейти к более высокому уровню управления: собирать инфраструктуру из готовых блоков, как из конструктора. Все модули основаны на практиках, которые мы сами используем для создания облачных сервисов.
Пошаговая инструкция поможет подготовить безопасную среду и настроить управление несколькими облаками в компании с помощью Terraform‑модулей — с учётом требований отрасли и политик безопасности.
Crossplane
Crossplane — расширение для Kubernetes® с открытым исходным кодом. Оно позволяет объединить ресурсы разных облачных платформ в единую инфраструктуру и управлять ими через высокоуровневые API.
С помощью Crossplane можно:
управлять ресурсами облака напрямую из Kubernetes‑кластера,
настраивать мультиоблачную инфраструктуру и делегировать разработчикам доступ к ней,
описывать инфраструктуру как код с помощью YAML‑манифестов.
Расширение подходит для команд, которые хотят использовать Kubernetes® не только для оркестрации контейнеров, но и как универсальный интерфейс для работы с инфраструктурой в разных облаках.
Pulumi
Pulumi — инструмент для управления облачной инфраструктурой в виде кода. В отличие от традиционных инструментов, требующих изучения специальных языков конфигурации, Pulumi позволяет описывать инфраструктуру на привычных языках программирования: Python, TypeScript, Go, C# и других.
Самые популярные языки программирования: обзор и тенденции
Pulumi не разрабатывается Yandex Cloud, но может быть интегрирован с нашими облачными сервисами через Terraform. Это позволяет нашим клиентам управлять виртуальными машинами, сетями, базами данных и другими ресурсами через единый интерфейс.
Работа с Pulumi организована через проекты. Проект представляет собой каталог с файлом Pulumi.YAML, который определяет используемый язык программирования и базовые настройки. Каждый проект может содержать несколько стеков — независимых наборов параметров для разных окружений. Например, отдельные стеки для разработки, тестирования и продуктивного контура.
Pulumi автоматически отслеживает состояние инфраструктуры — сохраняет информацию о созданных ресурсах и их конфигурации. Это состояние можно хранить локально для небольших проектов или в удалённом хранилище (например, в Yandex Object Storage) для командной работы. Благодаря этому инструмент понимает, какие изменения нужно внести при обновлении инфраструктуры, и предотвращает конфликты при одновременной работе нескольких разработчиков.
Заключение
Мы рассмотрели основные инструменты для работы с Yandex Cloud. Разнообразие подходов позволяет каждому выбрать привычный и удобный способ управления инфраструктурой — от визуального интерфейса до кода.
Инструменты можно комбинировать, чтобы сочетать преимущества каждого инструмента. Например, использовать консоль для прототипирования, CLI — для повседневных задач, а Terraform — для управления продуктивной средой.