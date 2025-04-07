Идентификация ресурсов
Каждый ресурс в API Yandex Cloud имеет свой уникальный идентификатор. Идентификаторы генерируются на стороне сервиса и представляют собой строку, состоящую из символов латинского алфавита и цифр.
Идентификаторы необходимо передавать в запросах к API при обращении к ресурсам.
Пример gRPC-описания метода Get для получения диска:
rpc Get (GetDiskRequest) returns (Disk) {
option (google.api.http) = {
get: "/compute/v1/disks/{disk_id}"
};
}
message GetDiskRequest {
// Идентификатор запрашиваемого диска.
string disk_id = 1;
}
В REST для каждого ресурса определен свой уникальный URL, который формируется по схеме:
https://<домен>/<сервис>/<версия API>/<категория ресурса>/<идентификатор ресурса>
Пример запроса диска в REST:
GET https://compute.api.yandexcloud.kz/compute/v1/disks/e0m97h0gbq0foeuis03
Как видно из примера, URL ресурсов идентифицируется связкой
категория ресурса и идентификатор ресурса.
Категория ресурса определяет тип ресурса. Например:
disks — категория дисков;
instances — категория виртуальных машин;
images — категория образов.
Примечание
Не следует путать категорию ресурса с понятием коллекция в REST. Категории не являются самостоятельными ресурсами, и вы не можете управлять ими (создавать, изменять или запрашивать информацию). Категории носят служебный характер — они используются в URL ресурсов для маршрутизации запросов на стороне сервиса.
Идентификаторы вложенных ресурсов
Некоторые ресурсы в API являются вложенными, то есть создаются в контексте других ресурсов. Например, базы данных создаются в кластерах. При обращении к таким ресурсам всегда следует указывать два параметра:
- Идентификатор родительского ресурса. В примере с базами данных родительским ресурсом является кластер.
- Имя вложенного ресурса. В нашем примере вложенным ресурсом является база данных.
Имя вложенного ресурса задается пользователем и должно быть уникальным в рамках родительского ресурса. Например, в одном кластере не могут быть созданы две базы данных с одинаковыми именами.
Пример gRPC-описания метода Get для получения ресурса базы данных:
rpc Get (GetDatabaseRequest) returns (Database) {
option (google.api.http) = {
get: "/managed-postgresql/v1/clusters/{cluster_id}/databases/{database_name}"
};
}
message GetDatabaseRequest {
// Идентификатор кластера, которому принадлежит база данных.
// Обязательное поле.
string cluster_id = 1;
// Имя базы данных.
// Обязательное поле.
string database_name = 2;
}
В поле
database_name допускается использовать буквы, цифры, символ подчеркивания и дефис, но не более 63 символов.
В REST уникальный URI вложенных ресурсов имеет иерархическую структуру:
/<категория родительского ресурса>/<идентификатор родительского ресурса>/<категория вложенного ресурса>/<идентификатор вложенного ресурса>
Пример REST запроса для получения базы данных:
GET https://mdb.api.yandexcloud.kz/managed-postgresql/v1/clusters/24f17h0gfqf7oeuis2f/databases/db-testing
В примере:
clusters— категория родительского ресурса;
24f17h0gfqf7oeuis2f— идентификатор родительского ресурса;
databases— категория вложенного ресурса;
db-testing— идентификатор вложенного ресурса.
См. также
- Репозиторий API Yandex Cloud — ссылка на .proto-спецификации API;
- Документация Yandex Resource Manager — ссылка на раздел
Иерархия ресурсов Yandex Cloud.