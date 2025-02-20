Провайдер Crossplane для Yandex Cloud
Инструмент для управления сторонними сервисами через высокоуровневые API с использованием управляющего слоя Kubernetes®.
Преимущества Crossplane для построения control plane
Реконсиляция
Провайдер создаёт ресурсы и поддерживает их в актуальном состоянии. Параметры состояния заданы спецификациями.
Динамические окружения
Провайдер позволяет поднять не только само приложение, но и всю инфраструктурную обвязку: СУБД, кеши, очереди и так далее.
Общая конфигурация для Kubernetes и облачной инфраструктуры
Провайдер позволяет описывать инфраструктуру и конфигурации приложений как код — с помощью YAML, в том числе для мультиоблачных сценариев.
Архитектура решения
Сценарии применения Crossplane
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Как начать работать с Crossplane
Проверьте готовность созданных объектов K8s: kubectl get network, subnet, instance.
Убедитесь, что в облаке появились сеть, подсеть и виртуальная машина.