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Провайдер Crossplane для Yandex Cloud

Инструмент для управления сторонними сервисами через высокоуровневые API с использованием управляющего слоя Kubernetes®.

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Преимущества Crossplane для построения control plane

Реконсиляция

Провайдер создаёт ресурсы и поддерживает их в актуальном состоянии. Параметры состояния заданы спецификациями.

Динамические окружения

Провайдер позволяет поднять не только само приложение, но и всю инфраструктурную обвязку: СУБД, кеши, очереди и так далее.

Общая конфигурация для Kubernetes и облачной инфраструктуры

Провайдер позволяет описывать инфраструктуру и конфигурации приложений как код — с помощью YAML, в том числе для мультиоблачных сценариев.

Архитектура решения

Сценарии применения Crossplane

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Как начать работать с Crossplane

Установите провайдер из любого маркетплейса: Yandex Cloud Marketplace или Upbound Marketplace.

Создайте по инструкции манифест-шаблон и примените его.

Проверьте готовность созданных объектов K8s: kubectl get network, subnet, instance.

Убедитесь, что в облаке появились сеть, подсеть и виртуальная машина.

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