Перенесите 1С в облако и не беспокойтесь об обслуживании инфраструктуры и о безопасности хранения данных.
Подготовьте облако к работе за три шага
Инструкция по первичной настройке инфраструктуры и ресурсов в Yandex Cloud для технических специалистов. Поможет подготовить среду для создания и управления несколькими облаками организации в соответствии с требованиями безопасности и отраслевыми стандартами.
Зарегистрируйте аккаунт
Зарегистрируйте аккаунт
Для начала работы с платформой зарегистрируйте аккаунт. С его помощью вы будете гибко управлять ресурсами и удобно оплачивать потребление сервисов.
При создании первого аккаунта вы получите стартовый грант сроком действия 60 дней, который можно использовать для работы с сервисами.
Создайте базовую инфраструктуру с помощью готового модуля
Создайте базовую инфраструктуру с помощью готового модуля
Для создания инфраструктуры, готовой к дальнейшему развёртыванию рабочих нагрузок, воспользуйтесь Landing Zone. Это готовый terraform‑модуль, который поможет:
- создать облако с нужными конфигурациями рабочей нагрузки
- настроить сервисы безопасности на уровне организации с помощью лучших практик команды архитекторов
- управлять ролями и правами доступа
Настройте облачные ресурсы
Настройте облачные ресурсы
Используйте terraform‑модули для создания и настройки сервисов. Модули позволят создать сервисные аккаунты с нужным набором прав и разграничением доступа для всех компонентов системы, а также обеспечат согласованность ресурсов между собой. Быстро развернуть и корректно настроить сервисы облачной платформы помогут наборы готовых рекомендаций и шаблонов, которые мы собрали ниже.
Наборы готовых рекомендаций и шаблонов
Воспользуйтесь наборами готовых решений и примеров Yandex Cloud Solution Libraries, чтобы быстро и корректно настроить сервисы под ваши задачи. Рекомендации подготовили и протестировали наши архитекторы.
Стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud
Стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud
Узнайте больше о технических мерах защиты при развёртывании информационных систем. В документации вы найдёте инструкции и решения по настройке конфигураций ресурсов с помощью средств Yandex Cloud.
Теперь ваше облачное окружение готово
Разрабатывайте, тестируйте и запускайте новые проекты с облачными технологиями Yandex Cloud.
Что ещё полезно узнать в начале работы
Скидки, гранты и специальные условия
Скидки, гранты и специальные условия
Запускайте продукты без лишних затрат. Воспользуйтесь выгодными предложениями, грантами, Free tier и программами поддержки.
Примеры решения задач с помощью сервисов
Воспользуйтесь готовыми рекомендациями от архитекторов Yandex Cloud и создайте надёжную и масштабируемую архитектуру.
Полезные материалы для старта работы
Миграция в Yandex Cloud
Миграция в Yandex Cloud — это комплексное решение бизнес‑ и технических задач.
Начало работы с Kubernetes® в облаке
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