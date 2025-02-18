Подготовьте облако к работе за три шага

Для начала работы с платформой зарегистрируйте аккаунт. С его помощью вы будете гибко управлять ресурсами и удобно оплачивать потребление сервисов.

При создании первого аккаунта вы получите стартовый грант сроком действия 60 дней, который можно использовать для работы с сервисами.