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Подготовьте облако к работе за три шага

Инструкция по первичной настройке инфраструктуры и ресурсов в Yandex Cloud для технических специалистов. Поможет подготовить среду для создания и управления несколькими облаками организации в соответствии с требованиями безопасности и отраслевыми стандартами.

Зарегистрируйте аккаунт

Для начала работы с платформой зарегистрируйте аккаунт. С его помощью вы будете гибко управлять ресурсами и удобно оплачивать потребление сервисов.

При создании первого аккаунта вы получите стартовый грант сроком действия 60 дней, который можно использовать для работы с сервисами.

Зарегистрироваться

Создайте базовую инфраструктуру с помощью готового модуля

Для создания инфраструктуры, готовой к дальнейшему развёртыванию рабочих нагрузок, воспользуйтесь Landing Zone. Это готовый terraform‑модуль, который поможет:

  • создать облако с нужными конфигурациями рабочей нагрузки
  • настроить сервисы безопасности на уровне организации с помощью лучших практик команды архитекторов
  • управлять ролями и правами доступа
На GitHub

Настройте облачные ресурсы

Используйте terraform‑модули для создания и настройки сервисов. Модули позволят создать сервисные аккаунты с нужным набором прав и разграничением доступа для всех компонентов системы, а также обеспечат согласованность ресурсов между собой. Быстро развернуть и корректно настроить сервисы облачной платформы помогут наборы готовых рекомендаций и шаблонов, которые мы собрали ниже.

Библиотека модулей

Наборы готовых рекомендаций и шаблонов

Воспользуйтесь наборами готовых решений и примеров Yandex Cloud Solution Libraries, чтобы быстро и корректно настроить сервисы под ваши задачи. Рекомендации подготовили и протестировали наши архитекторы.

Data Platform Solution Library

Набор примеров для эффективной работы с данными на всех этапах

Security Solution Library

Руководство по построению безопасной облачной среды

Infrastructure Solution Library

Набор шаблонов для развёртывания инфраструктуры

Kubernetes Solution Library

Руководство по созданию и настройке kubernetes-кластеров

Стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud

Узнайте больше о технических мерах защиты при развёртывании информационных систем. В документации вы найдёте инструкции и решения по настройке конфигураций ресурсов с помощью средств Yandex Cloud.

В документацию

Теперь ваше облачное окружение готово

Разрабатывайте, тестируйте и запускайте новые проекты с облачными технологиями Yandex Cloud.

Начать работу

Что ещё полезно узнать в начале работы

Скидки, гранты и специальные условия

Запускайте продукты без лишних затрат. Воспользуйтесь выгодными предложениями, грантами, Free tier и программами поддержки.

Все предложения

Облачные сервисы для разработки и бизнес-задач

Развивайте проекты с помощью инструментов Yandex Cloud. Сервисы разработаны экспертами платформы и обеспечивают весь технологический стек.

Платформа данных

Полный цикл обработки данных любого типа — от сбора и хранения до анализа и визуализации.

Инфраструктура и сеть

Сервисы управления базовой облачной инфраструктурой: виртуальными машинами, сетями, объектным и дисковым хранилищами.

Контейнеры

Разработка и администрирование контейнерных приложений.

Машинное обучение

Построение современных решений на базе искусственного интеллекта.

Безопасность

Инструменты для управления безопасностью вашей облачной инфраструктуры.

Бессерверные вычисления

Облачные вычисления и разработка приложений без создания виртуальных машин.

Примеры решения задач с помощью сервисов

Воспользуйтесь готовыми рекомендациями от архитекторов Yandex Cloud и создайте надёжную и масштабируемую архитектуру.

Полноэкранное изображение

Перенесите 1С в облако и не беспокойтесь об обслуживании инфраструктуры и о безопасности хранения данных.

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Полезные материалы для старта работы

Миграция в Yandex Cloud

Миграция в Yandex Cloud — это комплексное решение бизнес‑ и технических задач.

Начало работы с Kubernetes® в облаке

Рассказываем о преимуществах работы с Kubernetes в облаке. Показываем, как создать и настроить свой первый кластер.

Портал соответствия требованиям ИБ

Собрали все необходимые документы, отчёты и инструкции, а также дополнительные сведения о нашей системе безопасности.

Написать экспертам

Остались вопросы? У вас нестандартный проект? Напишите нашим экспертам — они помогут продумать архитектуру, рассчитают стоимость, предложат подходящие технологии и оптимальный план миграции в облако.

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