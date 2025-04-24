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Чат-боты на Serverless

Создавайте чат-боты в экосистеме serverless-сервисов Yandex Cloud. Платформа предоставит полный набор управляемых сервисов для разработки и запуска чат-ботов во всех популярных корпоративных мессенджерах — Slack, Telegram, Discord и других.

Автоматическое масштабирование и высокая отказоустойчивость инфраструктуры позволят вашим чат‑ботам справится с любой хаотичной нагрузкой и безотказно работать даже в периоды повышенного спроса.

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Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Документация и поддержка

Создавайте чат-боты в экосистеме serverless с помощью подробной документации, пошаговых инструкций, видео мастер-классов и поддержке комьюнити разработчиков в среде бессерверных вычислений.

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Автоматическое масштабирование

Сервисы serverless предоставляют разработчикам чат-ботов автоматически масштабируемое окружение, способное справиться с любыми нагрузками, в том числе хаотичными и нерегулируемыми.

Оплата только потреблённых ресурсов

Оплачивайте только вызов функций и хранение данных в бессерверном режиме — меньше запросов к чат-боту, ниже стоимость услуг. Пользователям Yandex Cloud доступен Free tier на 1 000 000 операций и специальные тарифы.

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Полный стек компонентов

Используйте для создания чат-ботов все необходимые компоненты в рамках одной платформы и технологии. Cloud Functions для кода, Yandex Database для данных, Object Storage для файлов, API Gateway для интеграции и другие.

Отказоустойчивость и безопасность

Инфраструктура бессерверных вычислений размещается в трёх географически распределённых дата-центрах и соответствует требованиям 152-ФЗ, GDPR, ISO и PCI DSS. Храните и обрабатывайте персональные данные пользователей чат-ботов в соответствии с законодательсвом законами РФ.

Управляемые сервисы

Используйте управляемые сервисы Yandex Cloud — загрузите код функции, создайте кластер баз данных и запустите чат-бота в работу. Управление сервером, администрирование, обновление ПО и интеграцию мы возьмём на себя.

Архитектура решения

Архитектура бессерверных вычислений позволяет полностью заменить стандартные компоненты, необходимые для создания и работы чат-ботов, на serverless-сервисы.

Вы можете целиком перенести в экосистему serverless свой проект или его компоненты, например, базу данных или объектное хранилище.

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Попробуйте сделать самостоятельно

Slack-бот

Разрабатываем Slack‑бота для выполнения команд в чате и ответа на сообщения.

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Навыки Алисы

Создаём особый навык для голосового помощника, используя язык Python или Node.js.

Подробнее о создании навыка Алисы

Telegram-бот

Разрабатываем Telegram-бота, который будет отвечать на сообщения в чате.

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