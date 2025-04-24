Чат-боты на Serverless

Создавайте чат-боты в экосистеме serverless-сервисов Yandex Cloud. Платформа предоставит полный набор управляемых сервисов для разработки и запуска чат-ботов во всех популярных корпоративных мессенджерах — Slack, Telegram, Discord и других.

Автоматическое масштабирование и высокая отказоустойчивость инфраструктуры позволят вашим чат‑ботам справится с любой хаотичной нагрузкой и безотказно работать даже в периоды повышенного спроса.