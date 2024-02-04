Поиск
Связаться с намиПодключиться
Все решения

Корпоративное хранилище данных

Data Warehouse (DWH) — хранилище, предназначенное для сбора и аналитической обработки исторических данных организации.

Позволяет объединить данные из различных систем и источников в одном месте, а также улучшить качество данных и скорость доступа к ним.

Смотреть примерыСвязаться с экспертом

Архитектура Data Warehouse в Yandex Cloud

Как Data Warehouse (DWH) помогает экономить бизнесу? Разбираемся в корпоративном хранилище данных.

Читать статью
Full screen image

Полезные материалы

Подборка видео на YouTube

Посмотрите записи прошедших мероприятий и истории успешного построения DWH в облаке.

Истории успеха

Компании делятся своим опытом построения корпоративных хранилищ в Yandex Cloud.

Курсы по работе с хранилищем

Реальные задачи и лучшие практики от экспертов и лидеров рынка.

Решения в рамках сценария

Cold storage

Охлаждение данных в S3

Практическое руководство по переносу данных в холодное хранилище

Документация
GitHub
Delta Lake

Delta Lake

Использование Delta Lake в Yandex Data Proc

Документация
GitHub

Практические руководства

Источники данных

ETL-процесс

Хранение и обработка

Сервисы, которые решат эту задачу 

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Если не знаете, с чего начать, обратитесь к эксперту Yandex Cloud

Поможет выбрать архитектуру для проекта, рассчитает стоимость реализации и подскажет, как внедрить понравившиеся решения. Консультация бесплатная.

Написать

ClickHouse является зарегистрированным товарным знаком ClickHouse, Inc.