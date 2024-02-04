Корпоративное хранилище данных
Data Warehouse (DWH) — хранилище, предназначенное для сбора и аналитической обработки исторических данных организации.
Позволяет объединить данные из различных систем и источников в одном месте, а также улучшить качество данных и скорость доступа к ним.
Архитектура Data Warehouse в Yandex Cloud
Архитектура Data Warehouse в Yandex Cloud
Как Data Warehouse (DWH) помогает экономить бизнесу? Разбираемся в корпоративном хранилище данных.
Решения в рамках сценария
Охлаждение данных в S3
Практическое руководство по переносу данных в холодное хранилище
Практические руководства
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