Yandex Cloud Toolbox
Обновлено 10 декабря 2025 г.
Образ на базе Ubuntu 22.04 LTS, в котором собраны следующие инструменты для управления ресурсами Yandex Cloud:
- интерфейс командной строки Yandex Cloud;
- Terraform — инструмент для управления облачной инфраструктурой от компании Hashicorp;
- Packer — инструмент для сборки образов виртуальных машин от компании Hashicorp;
- Pulumi — инструмент для управления облачной инфраструктурой с использованием традиционных языков программирования;
- Helm — менеджер пакетов для Kubernetes;
- kubectl — инструмент командной строки для управления кластерами Kubernetes;
- gRPCurl — инструмент командной строки для взаимодействия с серверами gRPC;
- jq — JSON-процессор командной строки;
- yq — YAML-, JSON- и XML-процессор командной строки;
- Docker — платформа для разработки контейнерных приложений;
- Git — система контроля версий;
tree— утилита для просмотра дерева директорий;
- tmux — терминальный мультиплексор.
- Получите пару SSH-ключей для подключения к виртуальной машине (ВМ).
- Создайте ВМ из публичного образа. В блоке Выбор образа/загрузочного диска перейдите на вкладку Cloud Marketplace и выберите Yandex Cloud Toolbox. В блоке Доступ:
- в поле Логин введите имя пользователя;
- в поле SSH-ключ вставьте содержимое файла с открытым SSH-ключом.
- Подключитесь к ВМ по SSH. Для этого используйте логин, который вы задали при создании ВМ, и закрытый SSH-ключ, созданный ранее.
- Настройте рабочее окружение. Для этого в терминале выполните команду:
/usr/local/etc/setup.sh
setup.shнастроит рабочее окружение для инструментов kubectl, Docker, YC CLI и Terraform и изменит Bash Command Prompt. Если в настройках ВМ указан сервисный аккаунт, автоматически создастся профиль YC CLI —
default. Все операции в этом профиле будут выполняться от имени сервисного аккаунта, который указан в настройках ВМ. Вы можете изменить параметры профиля или создать новый. Если в настройках ВМ не указан сервисный аккаунт, необходимо аутентифицироваться в YC CLI самостоятельно.
- Администрирование облачных ресурсов Yandex Cloud.
- Разработка и тестирование веб-сервисов.
- Прототипирование новых компонентов сервиса.
Служба технической поддержки Yandex Cloud отвечает на запросы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Доступные виды запросов и срок их обработки зависят от тарифного плана. Подключить платную поддержку можно в консоли управления. Подробнее о порядке оказания технической поддержки.
|ПО
|Версия
|Ubuntu
|22.04
|Docker
|20.10.21
|Terraform
|1.4.6
|YC CLI
|0.106.0
|AWS CLI
|2.11.27
|Helm
|3.12.0
|Pulumi
|3.70.0
|git
|2.34.1
|grpcurl
|1.8.7
|jq
|1.6
|tree
|2.0.2
|Packer
|1.9.1
|yq
|4.34.1
Используя данный продукт, вы соглашаетесь с Условиями использования Yandex Cloud Marketplace