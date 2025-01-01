Связаться с намиПопробовать бесплатно

Образ на базе Ubuntu 22.04 LTS, в котором собраны следующие инструменты для управления ресурсами Yandex Cloud:

  • интерфейс командной строки Yandex Cloud;
  • Terraform — инструмент для управления облачной инфраструктурой от компании Hashicorp;
  • Packer — инструмент для сборки образов виртуальных машин от компании Hashicorp;
  • Pulumi — инструмент для управления облачной инфраструктурой с использованием традиционных языков программирования;
  • Helm — менеджер пакетов для Kubernetes;
  • kubectl — инструмент командной строки для управления кластерами Kubernetes;
  • gRPCurl — инструмент командной строки для взаимодействия с серверами gRPC;
  • jq — JSON-процессор командной строки;
  • yq — YAML-, JSON- и XML-процессор командной строки;
  • Docker — платформа для разработки контейнерных приложений;
  • Git — система контроля версий;
  • tree — утилита для просмотра дерева директорий;
  • tmux — терминальный мультиплексор.
Инструкция по развертыванию
  1. Получите пару SSH-ключей для подключения к виртуальной машине (ВМ).
  2. Создайте ВМ из публичного образа. В блоке Выбор образа/загрузочного диска перейдите на вкладку Cloud Marketplace и выберите Yandex Cloud Toolbox. В блоке Доступ:
    • в поле Логин введите имя пользователя;
    • в поле SSH-ключ вставьте содержимое файла с открытым SSH-ключом.
  3. Подключитесь к ВМ по SSH. Для этого используйте логин, который вы задали при создании ВМ, и закрытый SSH-ключ, созданный ранее.
  4. Настройте рабочее окружение. Для этого в терминале выполните команду: 
    /usr/local/etc/setup.sh
    Скрипт setup.sh настроит рабочее окружение для инструментов kubectl, Docker, YC CLI и Terraform и изменит Bash Command Prompt. Если в настройках ВМ указан сервисный аккаунт, автоматически создастся профиль YC CLI — default. Все операции в этом профиле будут выполняться от имени сервисного аккаунта, который указан в настройках ВМ. Вы можете изменить параметры профиля или создать новый. Если в настройках ВМ не указан сервисный аккаунт, необходимо аутентифицироваться в YC CLI самостоятельно.
Примеры использования
  • Администрирование облачных ресурсов Yandex Cloud.
  • Разработка и тестирование веб-сервисов.
  • Прототипирование новых компонентов сервиса.
Полезные ссылки
Идентификаторы продукта
image_id:
fd8stsue5rim479kphah
family_id:
toolbox
Состав продукта
ПОВерсия
Ubuntu22.04
Docker20.10.21
Terraform1.4.6
YC CLI0.106.0
AWS CLI2.11.27
Helm3.12.0
Pulumi3.70.0
git2.34.1
grpcurl1.8.7
jq1.6
tree2.0.2
Packer1.9.1
yq4.34.1
Лицензионное соглашение
Используя данный продукт, вы соглашаетесь с Условиями использования Yandex Cloud Marketplace
