Yandex Lockbox
Yandex Lockbox
Сервис для создания и хранения секретов в инфраструктуре Yandex Cloud.
Создавайте секреты в консоли управления или с помощью API.
Централизованное хранение
Секреты безопасно хранятся в одном месте. Вы легко можете настроить интеграцию ваших облачных сервисов и обращаться к Yandex Lockbox из внешних систем с помощью gRPC или REST API.
Шифрование секретов
Шифруйте секреты с помощью ключей Yandex Key Management Service. Секреты хранятся только в зашифрованном виде.
Разграничение доступа
Вы можете выбрать преднастроенные сервисные роли, чтобы обеспечить гранулярный доступ к секретам. Настраивайте доступы на чтение секрета, управление им или его метаданными.
С чего начать
Создайте секрет, выберите ключ Key Management Service (KMS) и безопасно храните пары логин-пароль и другую чувствительную информацию.
Вопросы и ответы
Секрет — это любая конфиденциальная информация. Например, пара логин-пароль, ключи сертификата сервера или ключи сервисного аккаунта в облаке.