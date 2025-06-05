Генерируемый секрет — последовательность случайных символов, которая формируется автоматически. Подходит для паролей, которые не требуется задавать вручную, а также паролей с частой ротацией.

Пользовательский секрет — последовательность символов, которую задает пользователь. Подходит для секретов, которые генерируются в сторонней системе.