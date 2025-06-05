Связаться с намиПодключиться
Yandex Lockbox

Сервис для создания и хранения секретов в инфраструктуре Yandex Cloud.
Создавайте секреты в консоли управления или с помощью API.

Централизованное хранение

Секреты безопасно хранятся в одном месте. Вы легко можете настроить интеграцию ваших облачных сервисов и обращаться к Yandex Lockbox из внешних систем с помощью gRPC или REST API.

Шифрование секретов

Шифруйте секреты с помощью ключей Yandex Key Management Service. Секреты хранятся только в зашифрованном виде.

Разграничение доступа

Вы можете выбрать преднастроенные сервисные роли, чтобы обеспечить гранулярный доступ к секретам. Настраивайте доступы на чтение секрета, управление им или его метаданными.

С чего начать

Создайте секрет, выберите ключ Key Management Service (KMS) и безопасно храните пары логин-пароль и другую чувствительную информацию.

Вопросы и ответы

Секрет — это любая конфиденциальная информация. Например, пара логин-пароль, ключи сертификата сервера или ключи сервисного аккаунта в облаке.

