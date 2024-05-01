Как Цельс с помощью ИИ анализирует медицинские изображения в облаке

Компания «Цельс» специализируется на разработке систем искусственного интеллекта (ИИ) в рентгенологии. В 19 российских регионах уже внедрили систему «Цельс» в качестве ИИ-системы на местном уровне. Результаты обработки исследований доступны для всех медицинских организаций.

Компания своими силами с помощью техподдержки провайдера за несколько дней перенесла платформу в Yandex Cloud. В результате ускорился процесс разработки — развернуть любую систему или внутренний сервис теперь можно в течение одного дня.

Новая платформа обладает полным набором сервисов и технологий, который необходим для работы «Цельса», и обеспечивает нужную для компании скорость обработки исследований.

Кроме того, удалось значительно повысить качество услуг за счёт гибкого управления ресурсами и быстрой масштабируемости в зависимости от нагрузки. При этом новое решение полностью соответствует высоким требованиям информационной безопасности и российского законодательства, в том числе и в части безопасного хранения персональных данных.