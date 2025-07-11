Yandex SpeechSense
Yandex SpeechSense
Сервис для глубокого анализа ваших каналов коммуникации — голосовых и текстовых.
Поможет повысить качество и эффективность обслуживания, собрать ценные инсайты о том, что действительно важно клиентам.
Автоматические инсайты
Используя передовые технологии, сервис помогает понять не только контекст общения, но и намерение и настроение. SpeechSense выявляет новые тенденции и потенциальные проблемы до их влияния на бизнес.
Аналитика со смыслом
Ищите релевантные записи диалогов, опираясь на значение и контекст слов. Используйте подсказки нейросети в качестве тегов и создавайте отчёты, выявляющие неочевидные зависимости.
Точность технологий
Использование передовых AI/ML-технологий обеспечивает высокую точность распознавания речи и анализа поведения клиентов и операторов (~97%). Это помогает принимать обоснованные решения для улучшения клиентского опыта.
Интеграция с другими сервисами
SpeechSense легко интегрируется с решениями для контакт-центров: телефонией, CRM- и BI-системами. При необходимости все полученные данные можно выгружать и использовать по API.
Безопасно и надёжно
Платформа Yandex Cloud соответствует требованиям международных и национальных стандартов ISO, PCI DSS, имеет аттестат соответствия ИСПДн, а также выполняет все требования 152-ФЗ.
Для всей команды
Гибко настраивайте права доступа к проектам для групп и отдельных пользователей сервиса. Например, сотрудники контроля качества могут работать как редакторы, создавая теги и отчёты.
Говорим на языке вашего бизнеса
Речевые технологии в Казахстане.
Создавайте голосовых помощников, автоматизируйте колл-центры, оценивайте качество общения, изучайте эмоции клиентов и находите точки роста вашего бизнеса.
Решайте бизнес-задачи со SpeechSense
Как всё устроено
Внедряйте систему речевой аналитики в работу и пользуйтесь возможностями сразу нескольких наших ML‑сервисов: YandexGPT API, SpeechKit, Translate.
Больше чем просто речевая аналитика
Поиск диалогов
Анализ диалогов
Построение отчётов
Продвинутый конструктор тегов
Поддержка чатов
Офлайн-аналитика
Как начать пользоваться сервисом
Регистрация
Авторизуйтесь в консоли управления, либо заполните форму на сайте — наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы обсудить дату и время установочного звонка.
Обучение работе с сервисом
Пройдите бесплатный практический курс, чтобы научиться эффективно использовать SpeechSense для решения задач.
Загрузка данных и интеграция
Загрузите аудио, переписки из чата с помощью API, либо настройте интеграцию с телефонией или чат‑платформой для ежедневного обмена данными.
Анализ сообщений и записей
Получайте инсайты о работе контакт‑центра с первых минут использования сервиса.
Кому будет полезен сервис
Операторам виртуальных АТС
Настройте интеграцию SpeechSense с личными кабинетами клиентов — это позволит вам расширить функциональность продуктов и повысить их ценность.
Владельцам малого и среднего бизнеса
Вам не придётся задавать с нуля правила оценки диалогов и привлекать для этого команду специалистов — за счёт предварительно настроенных тегов вы сможете сразу начать работу с сервисом и получать результаты.
Крупным компаниям с собственными колл-центрами
Снижайте затраты на поддержку клиентов и увеличивайте конверсию команд телемаркетинга, оптимизируя скрипты с помощью YandexGPT API. Переходите от выборочных проверок к автоматической оценке всех диалогов и освобождайте сотрудников от рутинных задач.
Узнайте больше о SpeechSense
Расскажем о том, что представляет собой сервис речевой аналитики, кому он будет полезен в работе и как правильно его настроить. Разберём ключевые компоненты сервиса и способы управления ими.
Обсудим, как использовать сервис в контакт-центре клиентской поддержки. Расскажем, как сократить количество обращений и настроить сценарии для улучшения качества обслуживания клиентов.
Разберём, как использовать сервис в контакт-центре, занимающемся продажами: от создания эффективной системы контроля качества до формирования отчётов для мониторинга.
Научим работать с сервисом
У нас есть бесплатный практический курс, с помощью которого вы научитесь эффективно использовать Yandex SpeechSense для решения бизнес-задач, автоматизировать процессы и давать развивающую обратную связь сотрудникам.
Вопросы и ответы
Откройте страницу SpeechSense и авторизуйтесь со своим Yandex ID или рабочим федеративным аккаунтом (SSO). Создайте пространство, в котором будут находиться ваши проекты для работы с диалогами, и настройте подключение. После этого загрузите аудио или переписки из чата в SpeechSense.