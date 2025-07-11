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Yandex SpeechSense

Сервис для глубокого анализа ваших каналов коммуникации — голосовых и текстовых.

Поможет повысить качество и эффективность обслуживания, собрать ценные инсайты о том, что действительно важно клиентам.

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Автоматические инсайты

Используя передовые технологии, сервис помогает понять не только контекст общения, но и намерение и настроение. SpeechSense выявляет новые тенденции и потенциальные проблемы до их влияния на бизнес.

Аналитика со смыслом

Ищите релевантные записи диалогов, опираясь на значение и контекст слов. Используйте подсказки нейросети в качестве тегов и создавайте отчёты, выявляющие неочевидные зависимости.

Точность технологий

Использование передовых AI/ML-технологий обеспечивает высокую точность распознавания речи и анализа поведения клиентов и операторов (~97%). Это помогает принимать обоснованные решения для улучшения клиентского опыта.

Интеграция с другими сервисами

SpeechSense легко интегрируется с решениями для контакт-центров: телефонией, CRM- и BI-системами. При необходимости все полученные данные можно выгружать и использовать по API.

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Безопасно и надёжно

Платформа Yandex Cloud соответствует требованиям международных и национальных стандартов ISO, PCI DSS, имеет аттестат соответствия ИСПДн, а также выполняет все требования 152-ФЗ.

Подробнее о мерах безопасности

Для всей команды

Гибко настраивайте права доступа к проектам для групп и отдельных пользователей сервиса. Например, сотрудники контроля качества могут работать как редакторы, создавая теги и отчёты.

Говорим на языке вашего бизнеса

Речевые технологии в Казахстане.
Создавайте голосовых помощников, автоматизируйте колл-центры, оценивайте качество общения, изучайте эмоции клиентов и находите точки роста вашего бизнеса.

Решайте бизнес-задачи со SpeechSense

Как всё устроено

Внедряйте систему речевой аналитики в работу и пользуйтесь возможностями сразу нескольких наших ML‑сервисов: YandexGPT API, SpeechKit, Translate.

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Больше чем просто речевая аналитика

Поиск диалогов

Ищите диалоги не только по словам или фразам, но и по контексту и смыслам. Оперативно проверяйте гипотезы, собирайте экспресс-статистики в реальном времени. Функция суммаризации на экране поиска позволяет быстро ознакомиться с сутью диалога и детально просмотреть только наиболее интересные для анализа.
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Анализ диалогов

Загружайте в SpeechSense записи разговоров, текстовые сообщения из чатов с клиентами — генеративные модели сервиса с высокой точностью определят ключевые темы, причины, итоги, проблемы диалогов, проанализировав полученные данные.
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Построение отчётов

Используйте отчёты, чтобы проанализировать диалоги клиентов и операторов и оценить качество работы сотрудников. В сервисе доступно три вида отчётов: форма оценки, сравнение и детализация. Можно также построить отчёт на базе нейропараметров. Создавайте отчёты прямо в SpeechSense или подключайте сервис к внешним BI-системам.
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Продвинутый конструктор тегов

Используйте основные и зависимые теги, чтобы быстрее находить важное в диалогах и отслеживать связанные события. Сохраняйте подсказки нейросети или создавайте их сами в виде смысловых тегов. Стройте по ним отчёты, выявляя неочевидные по контексту события и паттерны поведения.
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Поддержка чатов

Эффективно обрабатывайте диалоги, сохраняя детали бесед. Тщательно анализируйте переписку в чатах с учётом длины диалога, продолжительности пауз и скорости набора текста. Группируйте чаты с клиентами, которые несколько раз обращались с одним и тем же запросом.
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Офлайн-аналитика

Анализируйте офлайн-диалоги в точках обслуживания клиентов и продаж. Изучайте не только речь сотрудника, но и реплики клиента: с помощью нейросети YandexGPT и технологии Speaker Labeling система точно различит собеседников. Это работает с записями с диктофонов, аудиобейджей и других устройств.
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Как начать пользоваться сервисом

Регистрация

Авторизуйтесь в консоли управления, либо заполните форму на сайте — наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы обсудить дату и время установочного звонка.

Обучение работе с сервисом

Пройдите бесплатный практический курс, чтобы научиться эффективно использовать SpeechSense для решения задач.

Загрузка данных и интеграция

Загрузите аудио, переписки из чата с помощью API, либо настройте интеграцию с телефонией или чат‑платформой для ежедневного обмена данными.

Анализ сообщений и записей

Получайте инсайты о работе контакт‑центра с первых минут использования сервиса.

Кому будет полезен сервис

Операторам виртуальных АТС

Настройте интеграцию SpeechSense с личными кабинетами клиентов — это позволит вам расширить функциональность продуктов и повысить их ценность.

Владельцам малого и среднего бизнеса

Вам не придётся задавать с нуля правила оценки диалогов и привлекать для этого команду специалистов — за счёт предварительно настроенных тегов вы сможете сразу начать работу с сервисом и получать результаты.

Крупным компаниям с собственными колл-центрами

Снижайте затраты на поддержку клиентов и увеличивайте конверсию команд телемаркетинга, оптимизируя скрипты с помощью YandexGPT API. Переходите от выборочных проверок к автоматической оценке всех диалогов и освобождайте сотрудников от рутинных задач.

Узнайте больше о SpeechSense

Расскажем о том, что представляет собой сервис речевой аналитики, кому он будет полезен в работе и как правильно его настроить. Разберём ключевые компоненты сервиса и способы управления ими.

Обсудим, как использовать сервис в контакт-центре клиентской поддержки. Расскажем, как сократить количество обращений и настроить сценарии для улучшения качества обслуживания клиентов.

Разберём, как использовать сервис в контакт-центре, занимающемся продажами: от создания эффективной системы контроля качества до формирования отчётов для мониторинга.

Научим работать с сервисом

У нас есть бесплатный практический курс, с помощью которого вы научитесь эффективно использовать Yandex SpeechSense для решения бизнес-задач, автоматизировать процессы и давать развивающую обратную связь сотрудникам.

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Вопросы и ответы

Откройте страницу SpeechSense и авторизуйтесь со своим Yandex ID или рабочим федеративным аккаунтом (SSO). Создайте пространство, в котором будут находиться ваши проекты для работы с диалогами, и настройте подключение. После этого загрузите аудио или переписки из чата в SpeechSense.

В документацию

Начните пользоваться SpeechSense

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