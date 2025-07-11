Лучше всего SpeechSense распознаёт и анализирует записи звонков и сообщения на русском языке.

Вы можете переводить тексты в Yandex Translate и использовать Yandex SpeechKit для распознавания речи на других языках, но есть вероятность, что смысл диалога будет искажён, а контекст не учтён. Это, в свою очередь, может сказаться на точности и качестве речевого анализа.

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