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Концепции API Yandex Cloud

Документ описывает концепции, которые легли в основу архитектуры API Yandex Cloud. Документ будет полезен разработчикам, которые хотят создавать на базе API Yandex Cloud системы автоматизации, плагины и другие приложения.