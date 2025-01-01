Концепции API Yandex Cloud
Документ описывает концепции, которые легли в основу архитектуры API Yandex Cloud. Документ будет полезен разработчикам, которые хотят создавать на базе API Yandex Cloud системы автоматизации, плагины и другие приложения.
Основные принципы
Как устроены API и в чем заключается ресурсо-ориентированный подход
Ресурсы
Как идентифицируются ресурсы в API
Методы API
Как устроены методы в API
Работа с операциями
Как реализована асинхронность в API и как использовать механизм идемпотентности