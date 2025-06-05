Связаться с намиПодключиться

Yandex Message Queue

Сервис очередей для обмена сообщениями между компонентами распределённых приложений и микросервисов.

Стандартные и FIFO-очереди

Используйте стандартные или FIFO (first in — first out) очереди в зависимости от количества запросов в секунду (RPS).

Совместимость с HTTP API Amazon SQS

Используйте привычные инструменты взаимодействия с Amazon SQS: HTTP API, интерфейс командной строки, библиотеки для различных языков программирования.

Быстрая обработка

Для хранения сообщений Message Queue использует быстрые твердотельные накопители с поддержкой технологии NVMe.

Надёжное хранение сообщений

Сообщения сохраняются сразу в нескольких копиях в географически распределённых зонах доступности. Это обеспечивает надёжность хранения при низкой задержке подтверждения записи.

Интеграция с функциями и триггерами

Message Queue интегрирован с Cloud Functions. Триггер вызывает функцию, которая обрабатывает сообщения из очереди. При этом также используется очередь Dead Letter Queue для обработки ошибок.

Создайте очередь и просматривайте количество сообщений и длительность вызовов в статистике.

Научим работать с сервисом

На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.

Вопросы и ответы

Из стандартных очередей сообщения считываются получателями в произвольном порядке. Стандартные очереди обеспечивают доставку каждого сообщения минимум один раз («at least once»). В редких случаях сообщение может быть получено из стандартной очереди дважды. Используйте стандартные очереди, когда требуется максимальная пропускная способность.

