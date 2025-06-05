Yandex Message Queue
Сервис очередей для обмена сообщениями между компонентами распределённых приложений и микросервисов.
Стандартные и FIFO-очереди
Используйте стандартные или FIFO (first in — first out) очереди в зависимости от количества запросов в секунду (RPS).
Совместимость с HTTP API Amazon SQS
Используйте привычные инструменты взаимодействия с Amazon SQS: HTTP API, интерфейс командной строки, библиотеки для различных языков программирования.
Быстрая обработка
Для хранения сообщений Message Queue использует быстрые твердотельные накопители с поддержкой технологии NVMe.
Надёжное хранение сообщений
Сообщения сохраняются сразу в нескольких копиях в географически распределённых зонах доступности. Это обеспечивает надёжность хранения при низкой задержке подтверждения записи.
Интеграция с функциями и триггерами
Message Queue интегрирован с Cloud Functions. Триггер вызывает функцию, которая обрабатывает сообщения из очереди. При этом также используется очередь Dead Letter Queue для обработки ошибок.
Из стандартных очередей сообщения считываются получателями в произвольном порядке. Стандартные очереди обеспечивают доставку каждого сообщения минимум один раз («at least once»). В редких случаях сообщение может быть получено из стандартной очереди дважды. Используйте стандартные очереди, когда требуется максимальная пропускная способность.