Yandex Network Load Balancer
Yandex Network Load Balancer
Сервис, который распределяет сетевую нагрузку по облачным ресурсам, обеспечивая отказоустойчивость сайтов и приложений.
Высокая производительность
Сервис обрабатывает сетевые пакеты с минимальной задержкой, так как работает на уровне L4 сетевой модели OSI.
Проверка готовности ресурсов
Настройте автоматический мониторинг облачных ресурсов. Ресурсы, не прошедшие заданные вами правила для TCP- или HTTP-проверок, будут исключены из работы.
Равномерное распределение нагрузки
Network Load Balancer позволяет равномерно распределять любой объём запросов между ресурсами. При изменении входящего трафика дополнительная настройка не требуется.
С чего начать
Создайте сетевой балансировщик с обработчиком и подключите к нему группу целевых ресурсов.
Научим работать с сервисом
На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.
Вопросы и ответы
Создавайте ресурсы в разных зонах доступности
Создавайте облачные ресурсы в нескольких географически распределённых зонах доступности. Это сохранит доступность ваших приложений при выходе из строя одной из зон.
Используйте разные балансировщики для разных приложений
Если вы используете инфраструктуру Yandex Cloud для развёртывания нескольких приложений, настройте отдельные балансировщики для их обслуживания.
Используйте одинаковое количество облачных ресурсов в разных зонах доступности
Размещайте одинаковое количество облачных ресурсов в каждой зоне доступности. Если в зоне доступности ru-central1-a находятся три виртуальных машины, то и в зонах доступности ru-central1-b и ru-central1-d также следует разместить по три виртуальных машины.