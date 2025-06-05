Создавайте ресурсы в разных зонах доступности

Создавайте облачные ресурсы в нескольких географически распределённых зонах доступности. Это сохранит доступность ваших приложений при выходе из строя одной из зон.

Используйте разные балансировщики для разных приложений

Если вы используете инфраструктуру Yandex Cloud для развёртывания нескольких приложений, настройте отдельные балансировщики для их обслуживания.

Используйте одинаковое количество облачных ресурсов в разных зонах доступности

Размещайте одинаковое количество облачных ресурсов в каждой зоне доступности. Если в зоне доступности ru-central1-a находятся три виртуальных машины, то и в зонах доступности ru-central1-b и ru-central1-d также следует разместить по три виртуальных машины.