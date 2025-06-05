Связаться с намиПодключиться
KZ

Yandex Cloud Organization

Единый сервис для управления составом организации, настройки интеграции с каталогом сотрудников и разграничения доступов пользователей к облачным ресурсам организации.

Сервис предоставляется бесплатно.

Открыть сервисДокументация

Федеративный доступ

Вы можете создать федерацию удостоверений с любым сервисом управления учетными данными, который поддерживает протокол SAML. Это позволит использовать корпоративные аккаунты для входа в сервисы Yandex Cloud.

Управление доступами

В Cloud Organization вы можете управлять списком пользователей, объединять их в группы и назначить им роли в подключенных к Yandex Cloud сервисах.

Единая авторизация

Пользователи могут заходить в сервисы Yandex Cloud с учётными записями Яндекса или с корпоративными аккаунтами через Single Sign‑On (SSO).

С чего начать

Чтобы воспользоваться сервисом, создайте организацию и добавьте сотрудников.

Создать организацию

Научим работать с сервисом

На курсе «Защита облачной инфраструктуры» вы узнаете, как обеспечить безопасность вашего облака с помощью сервисов и инструментов Yandex Cloud. Что и как нужно делать в первую очередь и как поддерживать необходимый уровень безопасности в дальнейшем.

Узнать больше о курсе

Вопросы и ответы

Это структурная единица, которая позволяет управлять списком ваших сотрудников, обеспечивает единую авторизацию в сервисах Yandex Cloud и предоставляет возможность назначения ролей.

Начните пользоваться Cloud Organization

Открыть сервисДокументация

Полезные ссылки

Задать вопрос
Тарифы