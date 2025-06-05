Yandex Cloud Organization
Yandex Cloud Organization
Единый сервис для управления составом организации, настройки интеграции с каталогом сотрудников и разграничения доступов пользователей к облачным ресурсам организации.
Сервис предоставляется бесплатно.
Федеративный доступ
Вы можете создать федерацию удостоверений с любым сервисом управления учетными данными, который поддерживает протокол SAML. Это позволит использовать корпоративные аккаунты для входа в сервисы Yandex Cloud.
Управление доступами
В Cloud Organization вы можете управлять списком пользователей, объединять их в группы и назначить им роли в подключенных к Yandex Cloud сервисах.
Единая авторизация
Пользователи могут заходить в сервисы Yandex Cloud с учётными записями Яндекса или с корпоративными аккаунтами через Single Sign‑On (SSO).
С чего начать
Чтобы воспользоваться сервисом, создайте организацию и добавьте сотрудников.
Научим работать с сервисом
На курсе «Защита облачной инфраструктуры» вы узнаете, как обеспечить безопасность вашего облака с помощью сервисов и инструментов Yandex Cloud. Что и как нужно делать в первую очередь и как поддерживать необходимый уровень безопасности в дальнейшем.
Вопросы и ответы
Это структурная единица, которая позволяет управлять списком ваших сотрудников, обеспечивает единую авторизацию в сервисах Yandex Cloud и предоставляет возможность назначения ролей.