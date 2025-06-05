Текущие федерации останутся в каталогах Yandex Cloud. При подключении организации к облаку с уже настроенной федерацией удостоверений сервиса IAM, она переедет на уровень организации. Новые федерации вы можете создавать в Yandex Cloud Organization. Если вы использовали публичное API федераций удостоверений сервиса IAM в каталогах, то необходимо будет перейти на аналогичное API в сервисе организаций.

В CLI изменится формат команд:

yc iam federation XXX меняется на yc organization-manager federation saml XXX

yc iam certificate XXX меняется на yc organization-manager federation saml certificate XXX