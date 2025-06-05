Связаться с намиПодключиться

Yandex Translate

Сервис машинного перевода для интеграции в приложения и веб-сервисы.

Построен на основе опыта создания Яндекс Переводчика.
Использует технологии нейронного машинного обучения.

Получить предложение

Поддержка 100+ языков

Yandex Translate умеет переводить отдельные слова и целые тексты в большом количестве языковых пар. Если вы не знаете, на каком языке написан текст, наш API определит язык исходного запроса.

Совершенствование алгоритмов

Алгоритмы непрерывно обучаются на новых текстах и расширяют базы перевода. Ваши данные, передаваемые в сервис, для этих целей не используются.

Гибридная модель перевода

Алгоритм использует две модели перевода — статистическую и нейронную. Такой подход позволяет с точностью переводить отдельные фразы и редкие слова, а также анализировать контекст в целом.

Собственные глоссарии

Вы можете создавать собственные глоссарии. Yandex Translate будет переводить специализированные тексты с учётом вашей терминологии.

Решайте свои задачи с Yandex Translate

Попробуйте Yandex Translate API

Ограничение на длину строки: 2000 символов.

Истории успеха 

Вопросы и ответы

Сервис работает через HTTP API. Всё, что нужно для работы, вы сможете найти в документации. Начните знакомство с сервисом самостоятельно или обратитесь к нам. Мы подберём партнёра, который разработает решение специально для вашей задачи.

В документацию

Начните пользоваться Yandex Translate

Связаться с намиДокументация

Полезные ссылки

Задать вопрос
Тарифы