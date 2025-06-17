Связаться с намиПодключиться

Yandex IoT Core

Сервис интернета вещей для двустороннего обмена сообщениями между реестрами и устройствами по протоколу MQTT.

Автоматическое масштабирование

Yandex IoT Core поддерживает автоматическую балансировку и горизонтальное масштабирование во всех дата-центрах Yandex Cloud.

Безопасность подключений и данных

Обмен данными между устройствами происходит только после аутентификации. Yandex IoT Core обеспечивает защиту данных по всем точкам подключения.

Управление устройствами

Реестры и устройства обмениваются сообщениями по популярному протоколу интернета вещей — MQTT. Вы можете настроить, какие устройства и реестры могут писать, а какие читать сообщения.

Два способа организации устройств

Первый способ позволяет контролировать устройства, объединяя их в реестры и ограничивая доступы, а второй даёт возможность коммуникации устройств между собой без ограничений.

Интеграция с экосистемой облака

Yandex IoT Core позволяет передавать потоки данных в Yandex Data Streams, что позволяет использовать все возможности Yandex Cloud для хранения и обработки данных.

С чего начать

Создайте первый реестр и добавьте устройство, например, датчик температуры.

Инструкция

Вопросы и ответы

Реестры — это группы устройств, внутри которых определяются правила записи в топики и чтения из топиков. Обмен данными происходит через центральный узел для обмена MQTT-сообщениями — MQTT-брокер.

В документацию

