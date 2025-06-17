Yandex IoT Core
Сервис интернета вещей для двустороннего обмена сообщениями между реестрами и устройствами по протоколу MQTT.
Автоматическое масштабирование
Yandex IoT Core поддерживает автоматическую балансировку и горизонтальное масштабирование во всех дата-центрах Yandex Cloud.
Безопасность подключений и данных
Обмен данными между устройствами происходит только после аутентификации. Yandex IoT Core обеспечивает защиту данных по всем точкам подключения.
Управление устройствами
Реестры и устройства обмениваются сообщениями по популярному протоколу интернета вещей — MQTT. Вы можете настроить, какие устройства и реестры могут писать, а какие читать сообщения.
Два способа организации устройств
Первый способ позволяет контролировать устройства, объединяя их в реестры и ограничивая доступы, а второй даёт возможность коммуникации устройств между собой без ограничений.
Интеграция с экосистемой облака
Yandex IoT Core позволяет передавать потоки данных в Yandex Data Streams, что позволяет использовать все возможности Yandex Cloud для хранения и обработки данных.
С чего начать
Создайте первый реестр и добавьте устройство, например, датчик температуры.
Реестры — это группы устройств, внутри которых определяются правила записи в топики и чтения из топиков. Обмен данными происходит через центральный узел для обмена MQTT-сообщениями — MQTT-брокер.