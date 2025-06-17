Yandex IoT Core

Внутри сервиса устройства и реестры обмениваются данными и командами, представленными в виде сообщений c определёнными топиками. Топик — это тема сообщения, которая позволяет классифицировать данные. В сервисе реализованы два типа топиков: топики устройства и топики реестра. Реестры и устройства необходимо подписать на определённые топики, чтобы они получали сообщения.