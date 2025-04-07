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Методы в API

Статья создана
Обновлена 7 апреля 2025 г.

Для управления ресурсами в API Yandex Cloud определен набор методов. Каждому gRPC-вызову ставится в соответствие HTTP-метод. Например, вызову List соответствует метод GET, а вызову Create — метод POST. Соответствия HTTP-запросам задаются в описании методов, в аннотации google.api.http.

В API есть два набора методов:

  • Стандартные методы API позволяют выполнять CRUD-операции: создавать, получать, изменять и удалять ресурсы. Стандартные методы имеют одинаковую сигнатуру и работают одинаково для всех API, где они используются.
  • Дополнительные методы API расширяют функциональность стандартных методов. С их помощью можно выполнить такие операции, как подключить диск, перезапустить виртуальную машину и др. Сигнатура дополнительных методов отличается от сигнатуры стандартных методов.
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