Методы в API
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Обновлена 7 апреля 2025 г.
Для управления ресурсами в API Yandex Cloud определен набор методов. Каждому gRPC-вызову ставится в соответствие HTTP-метод. Например, вызову
List соответствует метод
GET, а вызову
Create — метод
POST. Соответствия HTTP-запросам задаются в описании методов, в аннотации google.api.http.
В API есть два набора методов:
- Стандартные методы API позволяют выполнять CRUD-операции: создавать, получать, изменять и удалять ресурсы. Стандартные методы имеют одинаковую сигнатуру и работают одинаково для всех API, где они используются.
- Дополнительные методы API расширяют функциональность стандартных методов. С их помощью можно выполнить такие операции, как подключить диск, перезапустить виртуальную машину и др. Сигнатура дополнительных методов отличается от сигнатуры стандартных методов.