Обработка ошибок в API Yandex Cloud
Если операция завершилась успешно, сервер возвращает клиенту статус OK. Если в ходе выполнения операции возникла ошибка, сервер возвращает сообщение с описанием ошибки.
Для описания ошибок в API используется сообщение google.rpc.Status. Данная модель ошибок используется как в gRPC, так и в REST интерфейсах.
В таблице ниже приведен список ошибок, которые поддерживаются в API.
Ознакомиться с .proto-спецификацией можно в репозитории на GitHub.
Формат сообщения об ошибке
Сообщение
Status содержит три поля:
|Поле
|Описание
|
code
|int32gRPC-код ошибки. Доступные коды ошибок определены в google.rpc.Code.
|
message
|stringОписание ошибки.
|
details
|repeated google.protobuf.AnyДополнительные сведения об ошибке. Поле содержит детальную информацию об ошибке, например, какие параметры были указаны некорректно. В google.rpc.ErrorDetails определены типы сообщений, которые используются в данном поле.
Ниже представлено gRPC-описание сообщения
Status:
message Status {
// gRPC-код ошибки. Доступные значения определены
// в [google.rpc.Code].
int32 code = 1;
// Описание ошибки.
string message = 2;
// Детальная информация об ошибке.
repeated google.protobuf.Any details = 3;
}
Соответствие с HTTP
Соответствия gRPC-статусов с HTTP-кодами описаны в google.rpc.Code.
Ниже приведен пример ошибки, которую может вернуть сервер в ответ на REST запрос:
{
"code": 16,
"message": "Token is invalid or has expired.",
"details": [
{
"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.RequestInfo",
"requestId": "e38e71c3-adc6-4584-98a4-b0f103d55f61"
}
]
}
Список возможных ошибок
|gRPC-код
|gRPC-статус
|HTTP-код
|Описание ошибки
|1
|CANCELLED
|499
|Операция была прервана на стороне клиента.
|2
|UNKNOWN
|500
|Неизвестная ошибка.
|3
|INVALID_ARGUMENT
|400
|Клиент некорректно указал параметры запроса. Детальная информация представлена в поле
details.
|4
|DEADLINE_EXCEEDED
|504
|Превышено время ожидания ответа от сервера.
|5
|NOT_FOUND
|404
|Запрашиваемый ресурс не найден.
|6
|ALREADY_EXISTS
|409
|Попытка создать ресурс, который уже существует.
|7
|PERMISSION_DENIED
|403
|Клиент не обладает необходимыми полномочиями для выполнения операции.
|8
|RESOURCE_EXHAUSTED
|429
|Клиент превысил лимит запросов.
|9
|FAILED_PRECONDITION
|400
|Операция отменена, так как не выполняются условия, необходимые для проведения операции. Примеры: попытка удалить непустой каталог или вызов команды rmdir для объекта, который не является каталогом.
|10
|ABORTED
|409
|Операция была прервана из-за конфликта параллельных вычислений, таких как нарушение последовательности команд или прерванная транзакция.
|11
|OUT_OF_RANGE
|400
|Выход за пределы диапазона. Например, поиск или чтение за границами файла.
|12
|NOT_IMPLEMENTED
|501
|Операция не поддерживается сервисом.
|13
|INTERNAL
|500
|Внутренняя ошибка сервера. Ошибка означает, что операция не может быть выполнена из-за технического состояния сервера. Например, из-за нехватки вычислительных ресурсов.
|14
|UNAVAILABLE
|503
|Сервис на данный момент недоступен. Следует повторить запрос через несколько секунд.
|15
|DATA_LOSS
|500
|Необратимая потеря или повреждение данных.
|16
|UNAUTHENTICATED
|401
|Для выполнения операции необходима авторизация.
Обработка ошибок в асинхронных вызовах
При вызове асинхронных операций сервер возвращает объект Operation. В случае возникновения ошибки, сообщение
Status будет добавлено в объект
Operation в поле
error.