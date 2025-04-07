Работа с операциями
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Обновлена 7 апреля 2025 г.
Все операции, изменяющие состояние ресурса, имеют асинхронную сигнатуру. При вызове таких операций сервер возвращает объект
Operation. Используйте этот объект, чтобы отслеживать статус операций.
Все асинхронные операции поддерживают механизм идемпотентности. Это означает, что при многократном вызове одной и той же операции сервер выполнит эту операцию один раз. Работа механизма и примеры его использования описаны в разделе Идемпотентность.
Примечание
Сервисы искусственного интеллекта Yandex Foundation Models, Yandex SpeechKit, Yandex Translate и Yandex Vision OCR не поддерживают идемпотентность.