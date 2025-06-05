Yandex Certificate Manager
Yandex Certificate Manager
Сервис для управления TLS-сертификатами. Используйте сертификаты в интегрированных сервисах Yandex Cloud или сохраняйте для самостоятельного использования.
Удобное управление
Создавайте или импортируйте TLS-сертификаты и следите за сроком их действия в консоли управления.
Сертификаты от Let’s Encrypt®
Получайте и обновляйте сертификаты от Let’s Encrypt автоматически, вам нужно будет только подтвердить права на домены.
Пользовательские сертификаты
Вы можете самостоятельно загрузить сертификаты, полученные в стороннем центре сертификации, и использовать их в Yandex Cloud.
Интеграция с другими сервисами
Выбирайте сертификаты из Certificate Manager для хранилища Object Storage и поддерживайте доступ к вашим статическим сайтам по протоколу HTTPS.
Домены для Yandex API Gateway
Используйте домены с подтверждёнными правами при обращении к API. При этом для обеспечения TLS-соединения будет использован привязанный к домену сертификат.
Бесперебойная работа
После загрузки и обновления сертификаты одновременно обновятся для всех ресурсов.
С чего начать
Создайте сертификат от Let’s Encrypt и подтвердите права доступа на домен. Дальше управление сертификатом мы берём на себя.
Научим работать с сервисом
У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегрировать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.
Вопросы и ответы
Let’s Encrypt предоставляет TLS-сертификаты с подверждением домена (Domain Validation, DV) со сроком действия 90 дней. Если вам нужны сертификаты с подтверждением организации (Organization Validation, OV) или сертификаты высокой надёжности (Extended Validation, EV), воспользуйтесь сторонним центром сертификации для получения сертификата, и после этого загрузите его в Certificate Manager.