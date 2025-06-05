Связаться с намиПодключиться
Yandex Certificate Manager

Сервис для управления TLS-сертификатами. Используйте сертификаты в интегрированных сервисах Yandex Cloud или сохраняйте для самостоятельного использования.

Удобное управление

Создавайте или импортируйте TLS-сертификаты и следите за сроком их действия в консоли управления.

Сертификаты от Let’s Encrypt®

Получайте и обновляйте сертификаты от Let’s Encrypt автоматически, вам нужно будет только подтвердить права на домены.

Пользовательские сертификаты

Вы можете самостоятельно загрузить сертификаты, полученные в стороннем центре сертификации, и использовать их в Yandex Cloud.

Интеграция с другими сервисами

Выбирайте сертификаты из Certificate Manager для хранилища Object Storage и поддерживайте доступ к вашим статическим сайтам по протоколу HTTPS.

Домены для Yandex API Gateway

Используйте домены с подтверждёнными правами при обращении к API. При этом для обеспечения TLS-соединения будет использован привязанный к домену сертификат.

Бесперебойная работа

После загрузки и обновления сертификаты одновременно обновятся для всех ресурсов.

С чего начать

Создайте сертификат от Let’s Encrypt и подтвердите права доступа на домен. Дальше управление сертификатом мы берём на себя.

Научим работать с сервисом

У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегрировать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.

Вопросы и ответы

Let’s Encrypt предоставляет TLS-сертификаты с подверждением домена (Domain Validation, DV) со сроком действия 90 дней. Если вам нужны сертификаты с подтверждением организации (Organization Validation, OV) или сертификаты высокой надёжности (Extended Validation, EV), воспользуйтесь сторонним центром сертификации для получения сертификата, и после этого загрузите его в Certificate Manager.

