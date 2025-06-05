Связаться с намиПодключиться
Yandex Resource Manager

Сервис для управления ресурсами Yandex Cloud — облаками,
каталогами и другими ресурсами облачных сервисов.

Простой контроль доступа

Вы можете сделать ресурсы облака публичными или назначить роли, которые будут разрешать доступ к отдельным каталогам или ресурсам облака. Права доступа наследуются по схеме: организация — облако — каталог — ресурс.

Удобное управление

Управлять каталогами и облаками можно через консоль, командную строку (CLI) или API.

Гибкая структура

Вы можете настроить облачную инфраструктуру под ваши задачи. Объединяйте ресурсы в каталоги по проекту или команде, которая с ними работает.

С чего начать

Чтобы воспользоваться сервисом, создайте первый каталог и предоставьте пользователям доступ к нему.

Научим работать с сервисом

На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.

Вопросы и ответы

Resource Manager использует ресурсную модель организация — облако — каталог — ресурс. Права доступа наследуются: права на облако распространяются на все ресурсы внутри облака, а права на каталог — на все ресурсы в каталоге.

