Yandex Resource Manager
Yandex Resource Manager
Сервис для управления ресурсами Yandex Cloud — облаками,
каталогами и другими ресурсами облачных сервисов.
Простой контроль доступа
Вы можете сделать ресурсы облака публичными или назначить роли, которые будут разрешать доступ к отдельным каталогам или ресурсам облака. Права доступа наследуются по схеме: организация — облако — каталог — ресурс.
Удобное управление
Управлять каталогами и облаками можно через консоль, командную строку (CLI) или API.
Гибкая структура
Вы можете настроить облачную инфраструктуру под ваши задачи. Объединяйте ресурсы в каталоги по проекту или команде, которая с ними работает.
С чего начать
Чтобы воспользоваться сервисом, создайте первый каталог и предоставьте пользователям доступ к нему.
Научим работать с сервисом
На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.
Вопросы и ответы
Resource Manager использует ресурсную модель организация — облако — каталог — ресурс. Права доступа наследуются: права на облако распространяются на все ресурсы внутри облака, а права на каталог — на все ресурсы в каталоге.