Yandex DataSphere
Yandex DataSphere
Сервис для ML-разработки с удобным интерфейсом, в котором легко начать работу. В DataSphere есть все необходимые инструменты и динамически масштабируемые облачные ресурсы для полного цикла разработки машинного обучения.
Гибкость и масштабируемость облака
Выберите необходимую конфигурацию вычислительных ресурсов и начните использовать их для обучения моделей уже через несколько секунд. Без необходимости управлять инфраструктурой — всё будет создано автоматически.
Интеграция с локальным контуром
Подключайте ресурсы облака для обучения моделей с Yandex DataSphere Jobs через интерфейс командной строки или из локальных IDE. Это позволит вести как локальную разработку с подключением облачных вычислений, так и организовать гибридный формат работы, отдавая в облако только готовый код.
Знакомые IDE
Используйте знакомый интерфейс Jupyter® Notebook в качестве среды для решения задач, подключайте TensorFlow, PyTorch* и другие популярные библиотеки для анализа данных и машинного обучения.
Простое управление ресурсами
Управляйте данными в проекте, сохраняйте их в датасеты, настраивайте подключения к базам данных, Object Storage или другим хранилищам в едином интерфейсе.
Командная работа
Совместно работайте над созданием ML-модели с коллегами из любой точки мира, делитесь кодом проекта, а также настраивайте бюджеты для команд в организации.
Развёртывание по кнопке
Запускайте ML-модели в эксплуатацию за несколько минут без привлечения разработчиков. Проводите эксперименты, параллельно публикуя нужные версии моделей.
Фундаментальные модели
Работайте с моделью YandexGPT в интерфейсе DataSphere: дообучайте модель, адаптируя её под ваши задачи.
С чего начать
Создайте свой проект и работайте в новом интерфейсе DataSphere, который объединяет привычный Jupyter® Notebook и вычислительные мощности Yandex Cloud.
Полный цикл машинного обучения в облаке
От экспериментов к внедрению: возможности Yandex DataSphere покрывают весь жизненный цикл ML-моделей для бизнеса.
- Собирайте и анализируйте данные
- Создавайте десятки ML-моделей и выбирайте лучшие
- Обучайте модели на полных датасетах
- Разворачивайте модель быстро и без дополнительных затрат
Для кого этот сервис
Data Scientist
DataSphere развивает концепцию Mighty Data Science: для релиза модели вам не нужна помощь других специалистов. Добавьте модель в DataSphere и опубликуйте её за пару кликов.
Руководитель разработки
Гибко управляйте бюджетами на команду, восстановите проект и окружение в два клика даже без автора, централизовано храните ресурсы и управляйте ими.
Дата-инженер и аналитик
Вам доступны популярные библиотеки анализа и обработки данных, а также возможность организовать работу в одном контуре с Data Scientist’ами.
Вопросы и ответы
DataSphere — это облачная среда, которая объединяет наиболее востребованные инструменты и ресурсы, необходимые для машинного обучения. Сервис помогает пройти полный цикл создания модели: от эксперимента и разработки до запуска готовой версии в эксплуатацию на вычислительных мощностях Yandex Cloud.
⚹ TensorFlow является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Google Inc.
⚹ PyTorch является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Facebook, Inc.