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Yandex DataSphere

Сервис для ML-разработки с удобным интерфейсом, в котором легко начать работу. В DataSphere есть все необходимые инструменты и динамически масштабируемые облачные ресурсы для полного цикла разработки машинного обучения.

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Гибкость и масштабируемость облака

Выберите необходимую конфигурацию вычислительных ресурсов и начните использовать их для обучения моделей уже через несколько секунд. Без необходимости управлять инфраструктурой — всё будет создано автоматически.

Интеграция с локальным контуром

Подключайте ресурсы облака для обучения моделей с Yandex DataSphere Jobs через интерфейс командной строки или из локальных IDE. Это позволит вести как локальную разработку с подключением облачных вычислений, так и организовать гибридный формат работы, отдавая в облако только готовый код.

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Знакомые IDE

Используйте знакомый интерфейс Jupyter® Notebook в качестве среды для решения задач, подключайте TensorFlow, PyTorch* и другие популярные библиотеки для анализа данных и машинного обучения.

Простое управление ресурсами

Управляйте данными в проекте, сохраняйте их в датасеты, настраивайте подключения к базам данных, Object Storage или другим хранилищам в едином интерфейсе.

Командная работа

Совместно работайте над созданием ML-модели с коллегами из любой точки мира, делитесь кодом проекта, а также настраивайте бюджеты для команд в организации.

Развёртывание по кнопке

Запускайте ML-модели в эксплуатацию за несколько минут без привлечения разработчиков. Проводите эксперименты, параллельно публикуя нужные версии моделей.

Фундаментальные модели

Работайте с моделью YandexGPT в интерфейсе DataSphere: дообучайте модель, адаптируя её под ваши задачи.

Новые возможности хранения и деплоя моделей

Храните обученные в DataSphere модели, импортируйте их в окружение интерпретатора, скачивайте на локальную машину или используйте совместно в рамках проектов и сообществ.

С чего начать

Создайте свой проект и работайте в новом интерфейсе DataSphere, который объединяет привычный Jupyter® Notebook и вычислительные мощности Yandex Cloud.

Инструкция

Полный цикл машинного обучения в облаке

От экспериментов к внедрению: возможности Yandex DataSphere покрывают весь жизненный цикл ML-моделей для бизнеса.

  • Собирайте и анализируйте данные
  • Создавайте десятки ML-моделей и выбирайте лучшие
  • Обучайте модели на полных датасетах
  • Разворачивайте модель быстро и без дополнительных затрат
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Для кого этот сервис

Data Scientist

DataSphere развивает концепцию Mighty Data Science: для релиза модели вам не нужна помощь других специалистов. Добавьте модель в DataSphere и опубликуйте её за пару кликов.

Руководитель разработки

Гибко управляйте бюджетами на команду, восстановите проект и окружение в два клика даже без автора, централизовано храните ресурсы и управляйте ими.

Дата-инженер и аналитик

Вам доступны популярные библиотеки анализа и обработки данных, а также возможность организовать работу в одном контуре с Data Scientist’ами.

Программа содействия образованию и науке в области Computer Science

Гранты на вычислительные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению, компьютерному зрению и анализу данных.

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Мероприятия и вебинары 

Новости 

Вопросы и ответы

DataSphere — это облачная среда, которая объединяет наиболее востребованные инструменты и ресурсы, необходимые для машинного обучения. Сервис помогает пройти полный цикл создания модели: от эксперимента и разработки до запуска готовой версии в эксплуатацию на вычислительных мощностях Yandex Cloud.

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