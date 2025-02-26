Меры безопасности на стороне Yandex Cloud

Операционный центр безопасности (Security Operations Center или SOC) Яндекса обеспечивает круглосуточный мониторинг облачной платформы. Логи из разных компонентов инфраструктуры передаются в SIEM-систему (Security Information and Event Management). В эту систему также передаются срабатывания различных средств защиты, контролирующих безопасность операционных систем физических серверов, баз данных, сети и других инфраструктурных сервисов платформы.

Автоматическая корреляция событий вместе с действиями аналитиков SOC позволяют на ранних этапах идентифицировать нарушение безопасности и своевременно принять меры.