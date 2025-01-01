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Yandex SpeechSense

Yandex SpeechSense — это сервис, который поможет вашему бизнесу организовать аналитику контактных центров.
В основе Yandex SpeechSense лежат ML-технологии Yandex Cloud. Yandex SpeechKit распознает речь, соберет статистику диалога и определит ключевые слова, а YandexGPT Pro поможет написать резюме.