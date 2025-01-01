Yandex SpeechSense
Yandex SpeechSense — это сервис, который поможет вашему бизнесу организовать аналитику контактных центров.
В основе Yandex SpeechSense лежат ML-технологии Yandex Cloud. Yandex SpeechKit распознает речь, соберет статистику диалога и определит ключевые слова, а YandexGPT Pro поможет написать резюме.
Начало работы
Загрузите в сервис первую запись диалога оператора с клиентом
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и общее устройство сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
История изменений
Перечень обновлений сервиса