Актуальные цены и налоговые ставки
Изменение ставки НДС в Казахстане с 1 января 2026 года
В соответствии с новым налоговым законодательством, базовая ставка НДС в Республике Казахстан увеличится с 12 до 16% с 1 января 2026 года.
14 ноября 2025 г.
Стоимость услуг Yandex Cloud формируется из тарифов на услуги и налоговой составляющей. Тарифы остаются прежними, а налоговая составляющая изменится — это повлияет на конечную стоимость услуг.
Мы ценим ваше сотрудничество с нами и заранее сообщаем об обновлениях, чтобы вы могли учесть их при планировании расходов.
