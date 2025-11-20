Как учёные ускорили обработку зашифрованных данных в 30 раз

Облачные сервисы, предоставляющие готовые инструменты для разработки, обучения и развёртывания моделей машинного обучения.

Машинное обучение становится ключевым инструментом для бизнеса, науки и государственного управления. Облачные сервисы MLaaS (Machine Learning as a Service) предоставляют мощные вычислительные ресурсы и готовые алгоритмы, но требуют передачи данных провайдеру. Для медицинских карт, банковских транзакций и государственных документов такая передача означает, что необходимо соответствовать строгим требованиям по безопасности, что усложняет обработку данных в облачных платформах, включая шифрование на всём протяжении жизненного цикла.

Но даже если полностью доверять провайдеру, возникает вторая технологическая проблема: традиционные методы защиты требуют расшифровки данных для их обработки, что означает работу с ними в открытом виде (например, в памяти виртуальной машины). Перспективной альтернативой выглядит гомоморфное шифрование — технология, позволяющая проводить вычисления напрямую с зашифрованными данными. Однако до недавнего времени её применение было ограничено: высокая вычислительная сложность делала технологию неприменимой для больших объёмов данных.

В статье расскажем о прорыве в развитии гомоморфного шифрования, которого добилась научная группа из Северо‑Кавказского федерального университета: как исследователям удалось значительно сократить требования к вычислительным ресурсам, почему эти вычисления стали возможны благодаря поддержке Yandex Cloud и какие перспективы это открывает для создания платформ безопасного машинного обучения.