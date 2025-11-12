Цифровое востоковедение: как ИВ РАН с Yandex Cloud открывает доступ к первоисточникам

Технологическая архитектура системы

Архитектура разработанных систем построена на современном стеке технологий. Бэкенд реализован на библиотеке FastAPI для создания быстрых веб‑API на Python™. Он обеспечивает работу бэкенд‑микросервиса поиска, который обрабатывает запросы исследователей и взаимодействует с базой знаний.

Для хранения и поиска информации использовали ChromaDB и Qdrant — векторные базы данных, позволяющие искать тексты по смысловому сходству. В текущей версии для векторизации применили несколько мультиязычных моделей. В итоге выбрали ту, которая показала в эксплуатации лучшие результаты.

В AI‑ассистенте параллельно используется облачный интерфейс AI Assistant API с гибридной индексацией по эмбеддингам и ключевым словам. Гибридный подход к поиску стал ключевой особенностью архитектуры. Он объединяет векторный поиск (по смыслу) и лексический поиск с лемматизацией (по точному совпадению терминов). Комбинация методов существенно повышает точность: система находит и семантически близкие тексты, и документы с нужными формулировками.

YandexGPT генерирует финальные ответы на основе найденной информации. Интеграция с Yandex Cloud ML SDK позволяет эффективно управлять ресурсами и автоматически масштабировать систему при росте нагрузки.

Кроме того, интеграция даёт возможность использовать готовый стек объектов. Они отвечают за организацию диалога с пользователем: от файлового хранилища и его индекса до тредов.

Особую роль играет FRED‑T5‑Summarizer — модель для суммаризации русских текстов с около 1,74 млрд параметров. Она сжимает объёмные научные тексты в краткие выжимки по 40–60 токенов. Это критически важно для обработки длинных академических материалов и объединения результатов поиска в связный ответ.

DevOps и инфраструктура проекта

Система развёрнута на платформе Yandex Cloud. В облаке работают две виртуальные машины — одна для базы данных, другая для веб‑сервиса. Компоненты системы изолированы в Docker®‑контейнерах. Фронтенд и бэкенд на Python запущены в отдельных контейнерах.

Архитектура спроектирована с учётом современных DevOps‑практик. Обновление конфигураций максимально упрощено — достаточно изменить JSON‑файлы без правки кода. Модели и поисковые индексы обновляются таким же способом. Ключи доступа и идентификаторы хранятся отдельно от кода для безопасности. Централизованное логирование упрощает отладку и мониторинг работы системы.

Такая архитектура позволяет исследователям института сосредоточиться на научной работе, а не на технической поддержке инфраструктуры. Система автоматически адаптируется к изменениям нагрузки и обновлениям базы знаний.

Работа с китайскими источниками

Обработка публикаций в китайских СМИ требует специального подхода. Система анализирует четыре варианта китайского языка — континентальный, тайваньский, гонконгский и сингапурский. В первой версии система перед индексацией переводила тексты с китайского на английский через Yandex Translate, аналогичным образом обрабатывались и пользовательские запросы. Так решили, поскольку предполагалось, что обученные преимущественно на англоязычных текстах модели будут лучше справляться с запросами на английском языке.