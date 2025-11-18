Репликация данных: разбираем преимущества и лучшие практики

Для создания отказоустойчивых кластеров с автоматическим обнаружением сбоев MySQL предлагает InnoDB Cluster — технологию автоматического управления копиями данных. Версия MySQL 8.0 принесла улучшения в скорости восстановления после сбоев и обработке крупных транзакций. На базе этих возможностей построена архитектура Yandex Managed Service for MySQL.

Сервис использует синхронную репликацию. Система формирует кворум — минимальное число копий для подтверждения операций. По умолчанию кворум составляет одна копия. Копии скачивают бинарный лог изменений, а основной сервер ждёт подтверждения записи от числа копий, заданного в настройках. Транзакция завершается только после получения всех подтверждений — так данные гарантированно сохраняются минимум на двух серверах. Время отклика зависит от скорости передачи между дата‑центрами и связано с физическим расстоянием. Такая архитектура обеспечивает высокую надёжность инфраструктуры.

Oracle

Oracle Data Guard — технология резервного копирования и восстановления баз данных Oracle в реальном времени. Система создаёт синхронные копии, записывая каждую транзакцию одновременно на основной и резервный серверы.

Active Data Guard — расширенная версия Oracle Data Guard, которая превращает пассивную резервную базу в активный ресурс для чтения данных. В отличие от базовой версии, где резервная копия просто хранится до момента сбоя, Active Data Guard позволяет одновременно использовать резервную базу для обработки запросов чтения. Распределение нагрузки между серверами происходит автоматически — основной обрабатывает запросы записи, а резервный выполняет операции чтения.

Oracle GoldenGate — инструмент репликации данных между разнородными системами в реальном времени. Версия 23ai поддерживает векторные представления, которые преобразуют текст и другие форматы в числовые массивы для алгоритмов машинного обучения. В новой версии GoldenGate появились блокчейн‑таблицы — криптографически защищённые структуры, где каждая запись связана с предыдущей и становится неизменяемой после сохранения.

Если уже используется Oracle Database, данные можно перенести в Yandex Cloud с помощью Yandex Data Transfer. Сервис поддерживает Oracle как источник и выполняет потоковую репликацию изменений, что помогает сократить простой при переключении.

После миграции визуализацию и аналитические отчёты строят в Yandex DataLens на целевой СУБД. При необходимости DataLens может подключаться и к действующей Oracle Database, чтобы собирать дашборды до полного переключения.