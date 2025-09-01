Yandex StoreDoc

Да, по умолчанию резервное копирование включено. Для кластеров баз данных сервиса выполняется полное резервное копирование один раз в сутки. Сервис позволяет восстановить состоянгие кластера на любой момент времени (Point-in-Time-Recovery, PITR) после создания самой старой полной резервной копии до момента, когда была заархивирована самая свежая коллекция oplog. По умолчанию резервные копии хранятся 7 дней.