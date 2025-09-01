Связаться с намиПодключиться

Управляйте документоориентированной NoSQL СУБД в инфраструктуре Yandex Cloud.

Простое масштабирование

Если нагрузка на кластер вырастет, вы можете за несколько минут добавить новые серверы в кластер или увеличить их мощность.

Лёгкость в обслуживании

Уделяйте время развитию своего проекта, а мы будем заниматься обслуживанием баз данных: резервированием, мониторингом, обеспечением отказоустойчивости и обновлением ПО.

Шардирование

Вы можете включить шардирование для кластера базы данных в зависимости от версии, а также добавлять и настраивать отдельные шарды — это повысит производительность кластера.

Безопасность данных

Все соединения с СУБД шифруются при помощи протокола TLS, а резервные копии содержимого баз — технологией GPG. Безопасность данных соответствует требованиями 152-ФЗ, индустриальных стандартов ISO и PCI DSS.

Гибкая структура данных

В документоориентированной СУБД нет привычных таблиц, а данные хранятся в виде коллекций JSON-подобных документов. Это отлично подойдёт для проектов, в которых структура данных может меняться в процессе разработки.

Решайте свои задачи с Yandex StoreDoc

Мы берём на себя большую часть работы по обслуживанию базы данных

Процессы
Yandex StoreDoc
Самостоятельная инсталляция MongoDB
Разграничение доступа к данным
Развёртывание виртуальных машин
Настройка сети
Установка ОС и ПО
Обновление СУБД
Резервное копирование
Настройка репликации данных
Безопасность хранилища данных и оборудования
Интеграция с сервисами Yandex Cloud
Инструменты мониторинга

Самостоятельный контроль

Контроль на стороне Yandex Cloud

Как начать работу с Yandex StoreDoc

Для начала перейдите в консоль управления Yandex Cloud, создайте кластер базы данных Yandex StoreDoc.

Определитесь с характеристиками, выберите класс хостов, объем хранилища, сеть, к которой будет подключен ваш кластер, а также зону доступности.

Научим работать с сервисом

На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.

Вопросы и ответы

Сервис помогает вам создавать, эксплуатировать и масштабировать базы данных Yandex StoreDoc в облаке. Основная сущность, которой оперирует сервис — кластер баз данных. Каждый кластер состоит из одного или нескольких хостов БД — виртуальных машин с развернутыми серверами СУБД.

