Yandex StoreDoc
Управляйте документоориентированной NoSQL СУБД в инфраструктуре Yandex Cloud.
Простое масштабирование
Если нагрузка на кластер вырастет, вы можете за несколько минут добавить новые серверы в кластер или увеличить их мощность.
Лёгкость в обслуживании
Уделяйте время развитию своего проекта, а мы будем заниматься обслуживанием баз данных: резервированием, мониторингом, обеспечением отказоустойчивости и обновлением ПО.
Шардирование
Вы можете включить шардирование для кластера базы данных в зависимости от версии, а также добавлять и настраивать отдельные шарды — это повысит производительность кластера.
Безопасность данных
Все соединения с СУБД шифруются при помощи протокола TLS, а резервные копии содержимого баз — технологией GPG. Безопасность данных соответствует требованиями 152-ФЗ, индустриальных стандартов ISO и PCI DSS.
Гибкая структура данных
В документоориентированной СУБД нет привычных таблиц, а данные хранятся в виде коллекций JSON-подобных документов. Это отлично подойдёт для проектов, в которых структура данных может меняться в процессе разработки.
Как начать работу с Yandex StoreDoc
Для начала перейдите в консоль управления Yandex Cloud, создайте кластер базы данных Yandex StoreDoc.
Определитесь с характеристиками, выберите класс хостов, объем хранилища, сеть, к которой будет подключен ваш кластер, а также зону доступности.
Сервис помогает вам создавать, эксплуатировать и масштабировать базы данных Yandex StoreDoc в облаке. Основная сущность, которой оперирует сервис — кластер баз данных. Каждый кластер состоит из одного или нескольких хостов БД — виртуальных машин с развернутыми серверами СУБД.