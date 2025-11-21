Serverless GitLab Runner в Yandex Cloud: как работает и зачем нужен

При интенсивном использовании на GitLab.com может потребоваться привязка банковской карты. Бесплатный тариф ограничен. Оплата недоступна пользователям из России.

Подписки на события, которые запускают функцию при выполнении условия.

GitLab Runner (или просто раннер) — это специальный агент, который выполняет задачи в CI/CD — автоматическом конвейере, который берёт новый код, прогоняет тесты и развёртывает готовое приложение на серверах. Раннер как раз и выполняет всю эту работу: получает инструкции от GitLab, запускает нужный этап — сборку, тестирование или публикацию — и сообщает о результатах.

Есть два распространённых сценария использования раннеров:

Shared runners — общие раннеры, которые предоставляет GitLab. Их можно подключить без дополнительной настройки. Для проектов на GitLab.com это быстрый старт.

Self‑hosted, или self‑managed, runners — раннеры, которые настраивает сам пользователь в своей инфраструктуре. Подход применим как для собственных инсталляций GitLab (включая Yandex Managed Service for GitLab), так и для проектов на GitLab.com: можно зарегистрировать свои раннеры и подключить их к проекту, если shared‑вариант недоступен или недостаточен.

Проблема традиционных self‑hosted раннеров в том, что они часто простаивают в ожидании задач, но инфраструктура, на которой они запущены, требует постоянных затрат.

Раньше расходы старались снижать автоматизацией: по расписанию создавали функции в Yandex Cloud Functions, которые включали и выключали виртуальные машины. Такая схема добавляла операционных задач — приходилось писать и сопровождать дополнительный код и инфраструктуру оркестрации. Координацию обеспечивали триггеры, которые в остальное время ожидали сигнал.