Образование и наука
Образование и наука
Один из приоритетов Yandex Сloud — создание цифровых решений для развития сферы науки и образования. Облачная платформа располагает всеми необходимыми инструментами и технологиями, которые помогут решить любые задачи как ведущим вузам, так и EdTech‑стартапам.
Проекты направления
Критерии отбора проектов
Значимость
Полезен для общества, понятен каждому
Технологичность
Может быть реализован с помощью технологий Яндекса
Научность
Имеет научную базу
Практичность
Сроки и цели ясны, а результат применим
Масштабируемость
Решение можно масштабировать для задач в других областях
В Yandex Cloud есть предложение для всех участников образовательного процесса
Студентам
Знакомьтесь с облачными технологиями во время учёбы в университете.
Подготовьтесь к будущей профессии и станьте специалистом по работе с облаками, в области безопасности или DevOps.
Преподавателям
Модернизируйте учебные курсы, используйте контент и сервисы Yandex Cloud на цифровых кафедрах, повышайте собственную квалификацию с помощью наших курсов, встраивайте инструменты в процесс обучения специалистов.
IT-командам вузов
Используйте сервисы Yandex Cloud для улучшения информационной безопасности вуза и цифровой среды университета.
Лабораториям и научным центрам
Сокращайте время на проведение исследований, их вывод на рынок и коммерциализацию, обеспечьте современную и производительную инфраструктуру для научных проектов.
Партнёрам, EdTech-компаниям, экспертам в образовании
Получите дополнительную экспертизу и возможность проводить совместные проекты с Yandex Cloud.
Программа содействия образованию и науке в области IT
Используйте выделенные вычислительные ресурсы для научно-исследовательских работ и учебных проектов в рамках курсов по машинному обучению, компьтерному зрению, анализу данных и другим дисциплинам.
Объединяем людей и технологии для решения важных задач. Присоединяйтесь!
«Многие наши проекты относятся к фундаментальной науке, мы активно работаем с музеями, библиотеками и театрами, участвуем в применении ИИ в медицине, генетике, химии, физике и биологии, исследуем языковые модели. Если вы работаете в сфере, которую здесь не упомянули, — мы с радостью рассмотрим заявку и попробуем принести пользу вашему исследованию».
Марина Кошелева
Руководитель проектов в образовании, науке и культуре Yandex Cloud
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