Студенческая гоночная команда МГТУ им. Н. Э. Баумана одна из первых в России проектирует беспилотные гоночные автомобили для международных соревнований Formula Student. Участники команды обучили четыре сети архитектуры YOLOv5 в Compute Cloud и выбрали оптимальный вариант с точки зрения быстродействия и качества детекции, получив в сжатые сроки и без посторонней помощи точные инструменты для решения задач распознавания объектов на трассе.