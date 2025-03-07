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Образование и наука

Один из приоритетов Yandex Сloud — создание цифровых решений для развития сферы науки и образования. Облачная платформа располагает всеми необходимыми инструментами и технологиями, которые помогут решить любые задачи как ведущим вузам, так и EdTech‑стартапам.

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Проекты направления

Критерии отбора проектов

Значимость

Полезен для общества, понятен каждому

Технологичность

Может быть реализован с помощью технологий Яндекса

Научность

Имеет научную базу

Практичность

Сроки и цели ясны, а результат применим

Масштабируемость

Решение можно масштабировать для задач в других областях

В Yandex Cloud есть предложение для всех участников образовательного процесса

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Студентам

Знакомьтесь с облачными технологиями во время учёбы в университете.
Подготовьтесь к будущей профессии и станьте специалистом по работе с облаками, в области безопасности или DevOps.

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Преподавателям

Модернизируйте учебные курсы, используйте контент и сервисы Yandex Cloud на цифровых кафедрах, повышайте собственную квалификацию с помощью наших курсов, встраивайте инструменты в процесс обучения специалистов.

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IT-командам вузов

Используйте сервисы Yandex Cloud для улучшения информационной безопасности вуза и цифровой среды университета.

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Лабораториям и научным центрам

Сокращайте время на проведение исследований, их вывод на рынок и коммерциализацию, обеспечьте современную и производительную инфраструктуру для научных проектов.

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Партнёрам, EdTech-компаниям, экспертам в образовании

Получите дополнительную экспертизу и возможность проводить совместные проекты с Yandex Cloud.

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Программа содействия образованию и науке в области IT

Используйте выделенные вычислительные ресурсы для научно-исследовательских работ и учебных проектов в рамках курсов по машинному обучению, компьтерному зрению, анализу данных и другим дисциплинам.

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Объединяем людей и технологии для решения важных задач. Присоединяйтесь!

«Многие наши проекты относятся к фундаментальной науке, мы активно работаем с музеями, библиотеками и театрами, участвуем в применении ИИ в медицине, генетике, химии, физике и биологии, исследуем языковые модели. Если вы работаете в сфере, которую здесь не упомянули, — мы с радостью рассмотрим заявку и попробуем принести пользу вашему исследованию».

Марина Кошелева
Руководитель проектов в образовании, науке и культуре Yandex Cloud

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Партнёры и участники

Nazarbayev University

КБТУ

Astana IT University

Satbayev University

IITU

Медицинский университет Астана

Высшая школа экономики

МГУ

Политех

СПбГУ

МГТУ им. Баумана

Вузов, школ и учебных центров

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Заполните форму заявки. Мы подтвердим письмом, что получили и взяли её в работу, и ответим в течение 14 дней.