Как учат студентов в крупнейшей IT‑компании: опыт Яндекс Go в МФТИ

Чтобы организовать рабочую среду для студентов, команда преподавателей Яндекс Go загрузила собранные данные в Yandex Managed Service for PostgreSQL — сервис для управления кластерами PostgreSQL в инфраструктуре Yandex Cloud. Это позволило отказаться от поддержки базы данных. Yandex Managed Service for PostgreSQL позволяет за несколько минут выделить ресурсы, установить СУБД и создать базы данных. А в дальнейшем автоматически создает резервные копии и устанавливает обновления.

Затем каждой команде студентов раздали доступы к сервису для ML-разработки Yandex DataSphere с удобным интерфейсом Jupyter® Notebook. С его помощью студенты могли обрабатывать и анализировать данные из подключенной базы. Yandex DataSphere позволил студентам работать над командным проектом совместно, а также делиться наработками с преподавателями. Для визуализации полученных результатов в виде графиков и дашбордов студенты использовали Yandex DataLens.