Как учат студентов в крупнейшей IT‑компании: опыт Яндекс Go в МФТИ

В России довольно маленький рынок аналитиков, потому что этой профессии не обучают в высших учебных заведениях. Когда у команды Яндекс Go появилась задача найти перспективных стажеров-аналитиков, решили не просто позвать студентов на стажировку, а обучить их аналитике на реальных данных.

Для этого создали курс «Продуктовая аналитика», а вести его пригласили преподавателей-практиков из Яндекс Go, а также экспертов из Yandex Cloud. На курсе они рассказывали о задачах, с которыми сталкиваются каждый день, и технологиях, применяющихся в работе аналитиков. Курс содержал 13 теоретических тем и 10 практических домашних работ, объединенных в проект.

Яндекс давно сотрудничает с МФТИ. Физтех входит в мировой топ-300 лучших технических вузов сразу двух агентств: Quacquarelli Symonds и Times Higher Education. Таких вузов в России только три — МГУ, МФТИ и ВШЭ. Например, кафедра «Анализ данных», одна из базовых на Факультете инноваций и высоких технологий, создана и поддерживается Яндекс. Поэтому первый курс по аналитике данных решили провести в именно в этом вузе.

Перед началом обучения студентам предстояло пройти отбор: из 80 претендентов 24 поступили на курс. Студентов разбили на 6 команд по 4 человека. У каждой команды был куратор.

Облако для быстрого запуска

Стать аналитиком просто изучая теорию невозможно. Нужны практические занятия, желательно на реальных больших данных. Поэтому студентам дали информацию, собранную Яндекс Go в разных городах.

В процессе подготовки курса появился вопрос о том, как организовать работу с большими данными. Обычно аналитики используют профессиональные сервисы, под которые покупается или арендуется инфраструктура и разворачиваются базы данных. Изучать данные по таблице в Microsoft Excel не получится.

Но если обеспечить студентов такими инструментами, подготовка курса замедлится, станет значительно дороже и потребует от команды Яндекс Go привлечь дополнительных людей, которые будут заниматься администрированием инфраструктуры. Более эффективным решением стало использование сервисов облачной платформы Yandex Cloud. Для хранения данных и доступа к ним использовалась управляемая база данных Yandex Managed Service for PostgreSQL, а для их анализа — сервис для ML-разработки Yandex DataSphere, предоставляющий бессерверные Jupyter® Notebook, и Yandex DataLens для визуализации полученной информации.