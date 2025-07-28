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Лабораториям и научным центрам

Сокращайте время на проведение исследований, их вывод на рынок и коммерциализацию, обеспечьте современную и производительную инфраструктуру для научных проектов.

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Проводите исследования с инструментами Yandex Cloud

Облако для учёных — это

Скорость

Ускоренный вывод разработок в индустриальную среду и оперативная коммерциализация решений.

Мобильность

Мгновенный доступ к вычислительной среде и быстрые вычисления с помощью сервисов для машинного обучения и искусственного интеллекта.

Технологичность

Повышение технологического авторитета вуза или НИИ среди абитуриентов, студентов и сотрудников благодаря использованию современных технологий и инструментов.

Удобство

Унифицированное окружение исполнителя и заказчика: результаты исследований легче переносить в другую среду.

Масштабируемость

Гибкое выделение вычислительных мощностей для научных проектов: от быстрой проверки гипотезы до реализации проекта и запуска сервиса в продакшн.

Нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала

Команда учёных и разработчиков запустила нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud. Проект необходим для прогнозирования состояния озера, влияния климатических изменений на его экосистему, а также оценки рыбозапаса.

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Открытые данные: как Open Source помогает науке

Рассказываем, как датасеты из открытого доступа помогают продвигать научные и социальные проекты с применением ML. Показываем на реальном примере, почему правильно собранные данные важнее параметров модели их обработки.

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Специальные условия и предложения

Гранты

Получите грант на тестирование сервиса для ML‑разработки.

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Поддержка

Команда Yandex Cloud поможет внедрить облачные технологии в научные процессы.

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Скидки

Получите скидку для лаборатории или центра на использование сервисов для научных исследований.

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Курсы

Пройдите курсы Yandex Cloud для знакомства с инструментами и технологиями.

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Статьи о проектах учёных и Yandex Cloud

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Учёные совместно с Yandex Cloud разработали систему мониторинга биоразнообразия Алтая

С помощью алгоритмов машинного обучения ученые могут определять распространение исчезающих видов деревьев и трав, а фермеры — предотвращать потери урожая.

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Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в опенсорс

Также компания представила документальный фильм о проекте.

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К чему приводит природное явление Эль‑Ниньо и как инструменты Yandex Cloud помогают его предсказывать

Как учёные из Высшей школы экономики и Школы анализа данных Яндекса построили модель, которая предсказывает природную аномалию в Тихом океане.

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«Спасая один вид, мы спасаем экосистему»: зачем изучать снежных барсов с помощью нейросетей

Студенты Школы анализа данных Яндекса вместе с Yandex Cloud разработали нейросеть, позволяющую определять на материалах с фотоловушек 10 видов животных, в том числе снежных барсов, внесённых в Красную книгу.

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