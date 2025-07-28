Лабораториям и научным центрам
Лабораториям и научным центрам
Сокращайте время на проведение исследований, их вывод на рынок и коммерциализацию, обеспечьте современную и производительную инфраструктуру для научных проектов.
Проводите исследования с инструментами Yandex Cloud
Облако для учёных — это
Скорость
Ускоренный вывод разработок в индустриальную среду и оперативная коммерциализация решений.
Мобильность
Мгновенный доступ к вычислительной среде и быстрые вычисления с помощью сервисов для машинного обучения и искусственного интеллекта.
Технологичность
Повышение технологического авторитета вуза или НИИ среди абитуриентов, студентов и сотрудников благодаря использованию современных технологий и инструментов.
Удобство
Унифицированное окружение исполнителя и заказчика: результаты исследований легче переносить в другую среду.
Масштабируемость
Гибкое выделение вычислительных мощностей для научных проектов: от быстрой проверки гипотезы до реализации проекта и запуска сервиса в продакшн.
Нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала
Команда учёных и разработчиков запустила нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud. Проект необходим для прогнозирования состояния озера, влияния климатических изменений на его экосистему, а также оценки рыбозапаса.
Открытые данные: как Open Source помогает науке
Рассказываем, как датасеты из открытого доступа помогают продвигать научные и социальные проекты с применением ML. Показываем на реальном примере, почему правильно собранные данные важнее параметров модели их обработки.
Специальные условия и предложения
Гранты
Получите грант на тестирование сервиса для ML‑разработки.
Поддержка
Команда Yandex Cloud поможет внедрить облачные технологии в научные процессы.
Скидки
Получите скидку для лаборатории или центра на использование сервисов для научных исследований.
Курсы
Пройдите курсы Yandex Cloud для знакомства с инструментами и технологиями.
Если у вас есть научные задачи, напишите нам
Статьи о проектах учёных и Yandex Cloud
Учёные совместно с Yandex Cloud разработали систему мониторинга биоразнообразия Алтая
С помощью алгоритмов машинного обучения ученые могут определять распространение исчезающих видов деревьев и трав, а фермеры — предотвращать потери урожая.
Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в опенсорс
Также компания представила документальный фильм о проекте.
К чему приводит природное явление Эль‑Ниньо и как инструменты Yandex Cloud помогают его предсказывать
Как учёные из Высшей школы экономики и Школы анализа данных Яндекса построили модель, которая предсказывает природную аномалию в Тихом океане.
«Спасая один вид, мы спасаем экосистему»: зачем изучать снежных барсов с помощью нейросетей
Студенты Школы анализа данных Яндекса вместе с Yandex Cloud разработали нейросеть, позволяющую определять на материалах с фотоловушек 10 видов животных, в том числе снежных барсов, внесённых в Красную книгу.
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