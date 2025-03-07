Преподавателям и методистам
Преподавателям и методистам
Модернизируйте учебные курсы, используйте контент и сервисы Yandex Cloud на цифровых кафедрах, повышайте собственную квалификацию с помощью наших курсов, встраивайте инструменты в процесс обучения специалистов.
Что мы предлагаем
Сервисы и технологии
Используйте сервисы Yandex Cloud для обучения студентов работе с облачными технологиями.
Инфраструктура
Создавайте унифицированных виртуальные окружения на курсах STEM‑направлений: science, technology, engineering and mathematics.
Машинное обучение
Применяйте ML‑технологии для лабораторных работ и обучения студентов на курсах про ML.
Yandex Tracker
Используйте Yandex Tracker для обучения студентов проектной работе.
Курсы и обучение
Интегрируйте бесплатный контент от Yandex Cloud в ваши учебные материалы и делайте курсы разнообразными.
Выгодные условия
Используйте стартовые гранты и free‑tier на сервисы для знакомства с облаком.
У нас много реализованных проектов с вузами — вот истории про некоторые из них
Нейронные сети для беспилотного болида
Студенческая гоночная команда МГТУ им. Н. Э. Баумана обучила нейросети для беспилотного болида с помощью технологий Yandex Cloud.
Как ТГУ первым в России перешёл на гибридное обучение с помощью системы Актру и сервисов Yandex Cloud
15 тысяч студентов и почти 1,5 тысячи преподавателей работали параллельно в онлайне и офлайне.
Как учат студентов в крупнейшей IT‑компании: опыт Яндекс Go в МФТИ
Команда сервиса Яндекс Go провела в МФТИ курс по продуктовой аналитике для поиска перспективных стажеров и младших специалистов. 24 студента начали обучение, 22 — прошли курс, 7 — были приняты в команду Яндекс Go.
Четыре основных продукта для обучения ML-специалистов
Мы узнали, какие сервисы и курсы используют вузы и EdTech-проекты для подготовки специалистов по машинному обучению.
Специальные условия
Yandex DataSphere для образования
На вебинаре мы рассказали:
- какие возможности открывают облачные технологии в учебном процессе,
- как применяют Yandex DataSphere в образовании и науке,
- какие инструменты ML-разработки используют в процессе обучения,
- как оптимизировать работу студентов в группе и подготовить их к командной разработке.
Проектное управление в Yandex Tracker
Вы узнаете, как:
- применять разные подходы к управлению проектами с помощью Yandex Tracker,
- планировать и приоритизировать запросы,
- формировать проекты и декомпозировать их на задачи, оценивать промежуточные результаты и статус проектов,
- управлять бэклогом.
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