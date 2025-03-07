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Преподавателям и методистам

Модернизируйте учебные курсы, используйте контент и сервисы Yandex Cloud на цифровых кафедрах, повышайте собственную квалификацию с помощью наших курсов, встраивайте инструменты в процесс обучения специалистов.

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Что мы предлагаем

Сервисы и технологии

Используйте сервисы Yandex Cloud для обучения студентов работе с облачными технологиями.

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Инфраструктура

Создавайте унифицированных виртуальные окружения на курсах STEM‑направлений: science, technology, engineering and mathematics.

Машинное обучение

Применяйте ML‑технологии для лабораторных работ и обучения студентов на курсах про ML.

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Yandex Tracker

Используйте Yandex Tracker для обучения студентов проектной работе.

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Курсы и обучение

Интегрируйте бесплатный контент от Yandex Cloud в ваши учебные материалы и делайте курсы разнообразными.

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Выгодные условия

Используйте стартовые гранты и free‑tier на сервисы для знакомства с облаком.

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У нас много реализованных проектов с вузами — вот истории про некоторые из них

Нейронные сети для беспилотного болида

Студенческая гоночная команда МГТУ им. Н. Э. Баумана обучила нейросети для беспилотного болида с помощью технологий Yandex Cloud.

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Как ТГУ первым в России перешёл на гибридное обучение с помощью системы Актру и сервисов Yandex Cloud

15 тысяч студентов и почти 1,5 тысячи преподавателей работали параллельно в онлайне и офлайне.

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Как учат студентов в крупнейшей IT‑компании: опыт Яндекс Go в МФТИ

Команда сервиса Яндекс Go провела в МФТИ курс по продуктовой аналитике для поиска перспективных стажеров и младших специалистов. 24 студента начали обучение, 22 — прошли курс, 7 — были приняты в команду Яндекс Go.

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Четыре основных продукта для обучения ML-специалистов

Мы узнали, какие сервисы и курсы используют вузы и EdTech-проекты для подготовки специалистов по машинному обучению.

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Специальные условия

Скидка на использование сервисов для обучения студентов.

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Гранты для обучения студентов в рамках курсов Yandex Cloud и курсов по ML.

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Команда Yandex Cloud поможет внедрить технологии в образовательные процессы.

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Курсы Yandex Cloud для знакомства с инструментами и технологиями.

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Yandex DataSphere для образования

На вебинаре мы рассказали:

  • какие возможности открывают облачные технологии в учебном процессе,
  • как применяют Yandex DataSphere в образовании и науке,
  • какие инструменты ML-разработки используют в процессе обучения,
  • как оптимизировать работу студентов в группе и подготовить их к командной разработке.

Проектное управление в Yandex Tracker

Вы узнаете, как:

  • применять разные подходы к управлению проектами с помощью Yandex Tracker,
  • планировать и приоритизировать запросы,
  • формировать проекты и декомпозировать их на задачи, оценивать промежуточные результаты и статус проектов,
  • управлять бэклогом.

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Напишите нам, и мы ответим на все вопросы.

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