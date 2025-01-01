Yandex Managed Service for YDB
Yandex Managed Service for YDB помогает разворачивать и поддерживать базы данных YDB в инфраструктуре Yandex Cloud.
YDB — это распределенная отказоустойчивая Distributed SQL СУБД. YDB обеспечивает высокую доступность, горизонтальную масштабируемость, а также строгую консистентность и поддержку ACID-транзакций. Для запросов используется диалект SQL (YQL).
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Начало работы
Создайте первую базу данных
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Основные понятия
Узнайте про концепции и общее устройство сервиса
Document API
Узнайте, как работать с базами данных через Document API, совместимый с Amazon DynamoDB
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Безопасность и управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Обучающие курсы
Информация о доступных программах обучения