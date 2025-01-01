PREVIEWYandex Cloud Notification Service
Yandex Cloud Notification Service находится на стадии Preview.
Yandex Cloud Notification Service — сервис для мультиканальной отправки уведомлений пользователям. HTTP API сервиса совместим с Amazon SNS API.
На стадии Preview доступна отправка push-уведомлений на устройства с iOS и Android, в браузеры и SMS.
Позднее будет реализована отправка уведомлений в мессенджеры.
Начало работы
Создайте первый канал уведомлений
Концепции
Узнайте про каналы и способы доставки уведомлений
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
AWS CLI
Узнайте как начать работать с AWS CLI
Справочник API
Описание методов HTTP API
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса