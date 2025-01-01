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PREVIEWYandex Cloud Notification Service

Yandex Cloud Notification Service находится на стадии Preview.
Yandex Cloud Notification Service — сервис для мультиканальной отправки уведомлений пользователям. HTTP API сервиса совместим с Amazon SNS API.
На стадии Preview доступна отправка push-уведомлений на устройства с iOS и Android, в браузеры и SMS.
Позднее будет реализована отправка уведомлений в мессенджеры.