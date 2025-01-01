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PREVIEWYandex Cloud Registry

Сервис Yandex Cloud Registry находится на стадии Preview.
Yandex Cloud Registry — сервис для безопасного хранения артефактов программного обеспечения, которые используются при разработке и развертывании приложений. Храните артефакты, управляйте ими и защищайте их. Артефактами могут быть пакеты программного обеспечения и другие файлы, которые используются в процессе разработки и развертывания приложений.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ и отвечает требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580.