PREVIEWYandex Cloud Registry
Сервис Yandex Cloud Registry находится на стадии Preview.
Yandex Cloud Registry — сервис для безопасного хранения артефактов программного обеспечения, которые используются при разработке и развертывании приложений. Храните артефакты, управляйте ими и защищайте их. Артефактами могут быть пакеты программного обеспечения и другие файлы, которые используются в процессе разработки и развертывания приложений.
- Создайте безопасное хранилище для артефактов всего за несколько минут. Управляйте доступом и операциями с помощью ролей и разрешений, предоставляемых через сервис Identity and Access Management.
- Все ваши артефакты будут надежно защищены от несанкционированного доступа и угроз, поскольку хранятся в зашифрованном виде.
- Cloud Registry масштабируется под задачи без необходимости подключения нового оборудования и потери производительности.
- С помощью Cloud Registry вы можете создавать реестр для хранения артефактов и управлять им через API и консоль управления Yandex Cloud.
- Мы полностью берем на себя обслуживание инфраструктуры вашего реестра и гарантируем ее безопасность в соответствии с отраслевыми стандартами. Вы платите только за фактически используемое пространство для хранения артефактов.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ и отвечает требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580.
Начало работы
Создайте первый реестр артефактов
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и ресурсы сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса