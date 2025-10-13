Допуск к экзамену

К участию в сертификационном экзамене допускаются Пользователи, которые:

авторизовались на Сервисе «Сертификация Yandex Cloud для IT-специалистов» через Яндекс ID;

создали личный кабинет на платформе тестирования StartExam (далее — Личный кабинет);

зарегистрировались на экзамен в Личном кабинете на одну из установленных дат;

оплатили участие в экзамене.

Дата и время проведения экзамена

Сертификационные экзамены проводятся периодически в соответствии с графиком, установленным Яндексом. График проведения экзаменов доступен Пользователю в Личном кабинете. Зарегистрировавшийся на определённую дату Пользователь может приступить к экзамену с 09:00 до 18:00 (МСК).

Перенос даты экзамена

Пользователь, зарегистрировавшийся на экзамен, имеет право однократно перенести своё участие в экзамене на другую дату. Перенос осуществляется Пользователем самостоятельно в Личном кабинете не позднее, чем за сутки до начала экзамена.

Отмена регистрации на экзамен

Пользователь, зарегистрировавшийся на экзамен, имеет право аннулировать регистрацию не позднее, чем за 24 часа до начала экзамена. В этом случае, оплата за участие в экзамене возвращается Пользователю.

Неявка на экзамен

Если Пользователь не явился на экзамен, то регистрация на экзамен аннулируется, а оплата не возвращается.

Формат экзамена

Экзамен представляет собой онлайн-тест из 65 вопросов. На прохождение теста отводится 90 минут. Тест включает 15 неоцениваемых и 50 оцениваемых вопросов.

Каждый вопрос требует выбора одного или нескольких ответов из предложенных вариантов. Тест содержит вопросы двух типов:

с одним правильным и тремя неправильными вариантами ответа;

с двумя или более правильными ответами среди 5–7 предложенных вариантов.

Вопросы в тесте разделены на тематические блоки (домены). В ходе тестирования можно свободно перемещаться между доменами и вопросами.

Правила начисления баллов

Все вопросы оцениваются независимо друг от друга и имеют равный вес. За каждый вопрос, на который дан правильный ответ, начисляется один балл.

Если вопрос содержит два или более правильных вариантов ответа, то один балл начисляется только при выборе всех правильных вариантов. Частичное оценивание не применяется. За неверный ответ штрафных баллов не начисляется.

Результаты теста

По итогам тестирования подсчитывается сумма баллов, которая может находиться в диапазоне от 0 до 50. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать не менее 35 баллов. Результаты тестирования оцениваются как «сдано» или «не сдано».

Прокторинг

Экзамен проводится в строго контролируемой среде. Прежде чем приступить к тестированию Пользователь должен подключиться к сервису прокторинга. Подключение включает процедуру идентификации Пользователя, проверку оборудования и рабочего места Пользователя.

Для идентификации Пользователь должен предоставить сервису прокторинга документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение). Оборудование и рабочее место Пользователя должны соответствовать изложенным ниже требованиям.

Во время процесса тестирования сервис прокторинга ведёт видео и аудиозапись действий Пользователя, запись рабочего стола компьютера пользователя. Сервис прокторинга оценивает, соблюдал ли Пользователь правила в ходе тестирования. По итогам выставляется оценка «одобрено» или «отклонено».

В случае нарушения Пользователем правил проведения экзамена результаты тестирования аннулируются.

Необходимое оборудование

Чтобы принять участие в экзамене понадобится компьютер с установленным на нём десктопным приложением Examus и смартфон. Оборудование должно соответствовать минимальным техническим требованиям.

Требования к компьютеру

Операционная система Windows 10×64 / Windows 11×64 или более полные издания (Windows 10 S, Windows 8 RT и все 32-разрядные версии — не поддерживаются); macOS версии 10.12.1 или выше Процессор Intel Core 2 DUO или AMD Athlon x2, либо более новые модели с поддержкой SSE3, с 2 ядрами и больше, и частотой 1,8 ГГц и выше Оперативная память 4 ГБ и больше Свободное место на диске 500 МБ и больше Веб-камера Фронтальная веб-камера с разрешением 640×480 и выше Микрофон Наличие исправного и включенного микрофона, включая встроенный в ноутбук Скорость интернет-соединения Наличие интернет-соединения со стабильной скоростью передачи данных не ниже 1 Мбит/с Передача данных по сетевым портам Разрешена передача данных по сетевым портам: UDP 3478 (STUN/TURN); UDP 49152 — 65535 (WebRTC media); TCP 443 (HTTPS); TCP 3478 (STUN/TURN)

Требования к мобильному устройству

Android 8.0 или выше, либо iOS 14.0 и выше;

1 ГБ ОЗУ (рекомендуется 3 ГБ и выше);

стабильное подключение к интернету не менее 2 Мбит/с.

Десктопное приложение Examus

На вашем компьютере должно быть установлено защищенное приложение Examus. Скачать приложение можно с этой страницы.

Требования к прохождению тестирования

Пользователь обязан обеспечить необходимые условия для работы системы прокторинга:

достаточный уровень освещённости;

отсутствие шумового фона, препятствующего контролю аудиоканала;

наличие документа, удостоверяющего личность пользователя;

отсутствие помех передаче видео и аудио сигнала;

наличие оборудования, отвечающего требованиям.

Во время тестирования Пользователь не имеет права:

покидать зону видимости веб-камеры;

отключать микрофон;

использовать более одного средства вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одной клавиатуры, одного манипулятора (компьютерная мышь, трекпойнт и др.);

привлекать помощь третьих лиц;

предоставлять доступ к компьютеру сторонним лицам;

вступать в разговоры с третьими лицами, использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты. Допускается использование только того компьютера, что непосредственно используется для сдачи теста/экзамена.

Требования к рабочему пространству сдающего

На рабочем столе/в непосредственной близости от сдающего не должно быть мобильного телефона/планшета/второго монитора или компьютера, а также книг/конспектов/бумаг.

Сдающему запрещается пользоваться наушниками.

В помещении, где находится пользователь, не должно находиться посторонних людей

Сертификат

При получении отметки «сдано» за тестирование и отметки «одобрено» сервиса прокторинга Пользователь получает сертификат, свидетельствующий об успешном прохождении экзамена.

Сертификат предоставляется пользователю в электронном виде и доступен для скачивания в Личном кабинете.

Сертификат имеет ограниченный срок действия. Срок действия указывается в сертификате.

Копирование и распространение материалов экзамена

Любое копирование и распространение материалов экзамена запрещено. В случае нарушения этого правила результаты экзамена аннулируются, а пользователь лишается права участвовать в сертификационных экзаменах от Yandex Cloud в дальнейшем.