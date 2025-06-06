BareMetal Online-labs. Как настроить на серверах балансировщики нагрузки и средства защиты от DDoS-атак

Примите участие в цикле практических вебинаров по настройке выделенных физических серверов Yandex BareMetal. Они помогут вам корректно настраивать серверы, обеспечивать сетевое подключение, устанавливать средства виртуализации, а также подключать средства безопасности и доступ к облачным или локальным ресурсам.

24 июня в 12:00 (мск) приглашаем на первый вебинар цикла BareMetal Online-labs, где вы узнаете, как настроить на серверах балансировщики нагрузки и средства защиты от DDoS-атак.

В ходе первого практического вебинара вы научитесь выстраивать горизонтально масштабируемую, отказоустойчивую и защищённую от DDoS-атак инфраструктуру на выделенных серверах Yandex BareMetal с подключением балансировщика Application Load Balancer и сервиса Smart Web Security.

Цикл вебинаров BareMetal Online-lab будет полезен системным администраторам, тестировщикам, архитекторам, разработчикам, ИТ-инженерам и другим специалистам, отвечающим за инфраструктуру.

Регистрация на второй вебинар цикла доступна по ссылке

Регистрация на третий вебинар цикла доступна по ссылке