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BareMetal Online-labs. Как развернуть на выделенных серверах кластер с VMware vSAN

19 августа 2025 г. в 12:00Online
  • Yandex BareMetal
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О мероприятии

19 августа в 12:00 (мск) приглашаем на второй вебинар цикла BareMetal Online-labs, где вы узнаете, как развернуть на выделенных серверах кластер с VMware vSAN.

Примите участие в цикле практических вебинаров по настройке выделенных физических серверов Yandex BareMetal. Они помогут вам корректно настраивать серверы, обеспечивать сетевое подключение, устанавливать средства виртуализации, а также подключать средства безопасности и доступ к облачным или локальным ресурсам.

В ходе второго практического вебинара мы совместно:

  • развернём и настроим несколько выделенных физических серверов;
  • установим VMware vCenter на один из серверов и объединим имеющиеся ESXi-хосты в гиперконвергентный кластер виртуализации;
  • настроим сеть кластера для работы с vSAN, а также политики хранения;
  • выполним проверку работоспособности кластера и проанализируем полученные метрики на vSAN Health Dashboard;
  • создадим несколько виртуальных машин с подключением к интернету и облачным ресурсам.

Цикл вебинаров BareMetal Online-lab будет полезен системным администраторам, тестировщикам, архитекторам, разработчикам, ИТ-инженерам и другим специалистам, отвечающим за инфраструктуру.

Регистрация на первый вебинар цикла доступна по ссылке
Регистрация на третий вебинар цикла доступна по ссылке

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