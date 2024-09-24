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Yandex Baremetal

Квоты и лимиты в Yandex BareMetal

Статья создана
Обновлена 24 сентября 2024 г.

В сервисе Yandex BareMetal действуют следующие ограничения:

  • Квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку.
  • Лимиты — технические ограничения, обусловленные особенностями архитектуры Yandex Cloud. Изменить лимиты невозможно.

Если вам необходимо больше ресурсов, увеличьте квоты одним из способов:

Квоты

Вид ограничения Значение
Количество серверов 2
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Правила тарификации