Квоты и лимиты в Yandex BareMetal
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Обновлена 24 сентября 2024 г.
В сервисе Yandex BareMetal действуют следующие ограничения:
- Квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку.
- Лимиты — технические ограничения, обусловленные особенностями архитектуры Yandex Cloud. Изменить лимиты невозможно.
Если вам необходимо больше ресурсов, увеличьте квоты одним из способов:
- сформируйте запрос на увеличение. У вас должна быть роль
quota-manager.requestOperatorили выше (
editorили
admin);
- обратитесь в техническую поддержку и расскажите, какие потребляемые квоты нужно увеличить и на сколько.
Квоты
|Вид ограничения
|Значение
|Количество серверов
|2