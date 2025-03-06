Вопросы и ответы про BareMetal
Статья создана
Обновлена 6 марта 2025 г.
Что делать, если KVM-консоль сервера не реагирует на действия через консоль управления?
Перезагрузите BMC:
- В консоли управления выберите сервис BareMetal и нужный сервер.
- В меню слева выберите пункт KVM-консоль.
- В окне консоли нажмите Reset BMC.
Если перезагрузка BMC не помогла, обратитесь в техническую поддержку.
Что делать, если на сервере сломался диск?
Если на сервере сломался диск, нужно обратиться в техническую поддержку и запросить замену диска. Если замененный диск был в составе RAID-массива, в этот массив нужно добавить новый диск.
Подробнее см. в инструкции по замене диска.
Можно ли копировать в KVM-консоль текст с локальной машины?
Да. В правой верхней части окна KVM-консоли вставьте текст в поле с надписью Paste text here — он сразу появится в командной строке сервера.