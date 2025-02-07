Сервис DHCP в сети Yandex BareMetal
Конфигурирование сетевых интерфейсов серверов в публичных и приватных сетях происходит с использованием DHCP.
Сетевому интерфейсу сервера, подключенному к публичной сети, выдается IPv4-адрес из общедоступного диапазона сетей интернет, если при заказе сервера в селекторе Публичный адрес было выбрано
Автоматически.
Если на сервере выключен DHCP, то при конфигурировании сетевого интерфейса публичной сети необходимо учитывать следующее:
- Подсеть, в которой находится публичный IP-адрес сервера, имеет CIDR с префиксом
/31и состоит из двух адресов: IP-адреса шлюза и IP-адреса хоста.
- IP-адрес хоста указан в поле Публичный IPv4-адрес на странице с информацией о сервере.
- IP-адрес шлюза на единицу меньше, чем IP-адрес хоста.
Например:
- Публичный IPv4-адрес сервера —
198.51.100.111.
- CIDR подсети —
198.51.100.110/31.
- IP-адрес шлюза —
198.51.100.110.
Сетевому интерфейсу сервера, подключенному к приватной сети, выдается IP-адрес из CIDR, указанного в настройках для маршрутизации приватной подсети, к которой подключен сервер.
Если на сервер установлена операционная системы из образов Marketplace, на всех физических интерфейсах сервера получение IP-адресов по DHCP включено по умолчанию.
В рамках приватной сети DHCP-сервер активируется автоматически, как только будут указаны настройки маршрутизации в параметрах этой подсети. До того, как будут определены настройки для маршрутизации, частная подсеть функционирует как сеть L2, и для ее серверов необходимо вручную назначать IP-адреса.