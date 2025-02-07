Связаться с намиПодключиться

Сервис DHCP в сети Yandex BareMetal

Статья создана
Обновлена 7 февраля 2025 г.

Конфигурирование сетевых интерфейсов серверов в публичных и приватных сетях происходит с использованием DHCP.

Сетевому интерфейсу сервера, подключенному к публичной сети, выдается IPv4-адрес из общедоступного диапазона сетей интернет, если при заказе сервера в селекторе Публичный адрес было выбрано Автоматически.

Если на сервере выключен DHCP, то при конфигурировании сетевого интерфейса публичной сети необходимо учитывать следующее:

  • Подсеть, в которой находится публичный IP-адрес сервера, имеет CIDR с префиксом /31 и состоит из двух адресов: IP-адреса шлюза и IP-адреса хоста.
  • IP-адрес хоста указан в поле Публичный IPv4-адрес на странице с информацией о сервере.
  • IP-адрес шлюза на единицу меньше, чем IP-адрес хоста.

Например:

  • Публичный IPv4-адрес сервера — 198.51.100.111.
  • CIDR подсети — 198.51.100.110/31.
  • IP-адрес шлюза — 198.51.100.110.

Сетевому интерфейсу сервера, подключенному к приватной сети, выдается IP-адрес из CIDR, указанного в настройках для маршрутизации приватной подсети, к которой подключен сервер.

Если на сервер установлена операционная системы из образов Marketplace, на всех физических интерфейсах сервера получение IP-адресов по DHCP включено по умолчанию.

В рамках приватной сети DHCP-сервер активируется автоматически, как только будут указаны настройки маршрутизации в параметрах этой подсети. До того, как будут определены настройки для маршрутизации, частная подсеть функционирует как сеть L2, и для ее серверов необходимо вручную назначать IP-адреса.

Предыдущая
Обзор
Следующая
Заблокированные сетевые порты